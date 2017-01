Frank en su Tinta

BIEN lo decía la abuela: “Para morirse en un ratito”. Bien lo dice el refrán: “Ahorita estamos, al rato quién sabe”. Ángel Aguirre Herrera se adelantó en el camino que todos seguiremos algún día, unos antes, otros después, pero todos pasaremos por allí. El hijo del dos veces gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, sufrió una caída en el baño de su casa en la Ciudad de México el miércoles por la noche. Se golpeó la cabeza, lo llevaron de emergencia a una clínica médica, lo tuvieron que operar (también de emergencia), pero murió en la cirugía por un derrame cerebral. Acababa de cumplir (en octubre) 32 años de edad y ya había sido diputado federal (por el PRI) y diputado local (por el PRD), además de fuerte aspirante a la presidencia municipal de Acapulco, incluso ya trabajaba para la candidatura perredista en las elecciones del 2018. Claro, con el apoyo, siempre, del padre, del hombre fuerte, tanto en el PRD como en el PRI. Descanse en paz Angelito (como lo llamaban)……. LOS PRIISTAS también saldrán a las calles por el gasolinazo… pero a favor. El (todavía) dirigente estatal del PRI, José Parcero López, anunció una marcha de 6 mil priistas en la región de la Montaña en apoyo al presidente Enrique Peña Nieto ante las protestas por la liberación de los precios de la gasolina. Un comunicado tricolor después de una reunión a puerta cerrada el pasado martes, la dirigencia estatal pidió a los líderes municipales “demostrar que Astudillo Flores tiene un partido que lo acompaña y que Peña Nieto tiene un partido en Guerrero”. Parcero López aseguró en esa reunión que “no se puede gobernar sin un partido político y eso va a quedar muy claro en esta época en las que nos está sacudiendo la rebelión entre la manifestación y motines, muchos espontáneos, lo entendemos, pero otros manipulados, lo entendemos”, dice el boletín. El presidente del PRI en el estado les advirtió que “vamos juntos todos a generar un gran movimiento, si no aprobamos y no estamos de acuerdo con las decisiones que tomó el mandatario, tenemos que acompañarlas, tenemos que respaldarlas, porque él como estadista y como presidente de la República asume como responsabilidad soberana que le dio la voluntad popular y la Constitución”……… ESTÁ en Iguala la pintora canadiense María Rosa Szychowska, quien pinta un mural sobre la paz bajo el programa “Projet 12 12 12”, porque va a pintar 12 murales en 12 países distintos de América Latina durante los 12 meses de este año. Y a invitación del pintor Mario Rodríguez Díaz, el “Projet 12 12 12” lo inició en Iguala. El mural que pinta se encuentra en la pared de la familia San Martín sobre la calle Negrete, entre Zapata y Maya, centro de Iguala. En entrevista con el Tintero, María Rosa Szychowska dijo no tener temor en esta ciudad y que, al contrario, se siente satisfecha por contribuir con su arte a cambiar la imagen que tiene a nivel nacional e internacional……… SIMPLE preocupación: Donald Trump reiteró que se construirá el muro (entre las fronteras de México y Estados Unidos) y (también reiteró) que los pagarán los mexicanos. Enrique Peña Nieto promete que no lo permitirá, pero si va a cumplir así como prometió que no habría gasolinazos, hay que empezar a juntar la arena y el cemento…….. PUNTO.