De Niro y Clooney apoyan a Meryl Streep tras críticas de Trump

Ciudade México, Enero 12.- En los últimos días, Meryl Streep ha sido noticia por el discurso en los Globos de Oro con el que criticó a Donald Trump. Algo que aprovechó el nuevo presidente de los Estados Unidos para dar una respuesta bastante ofensiva. “Meryl Streep, una de las actrices más sobrevaloradas en Hollywood, no me conoce pero me atacó anoche en los Globos de Oro. Ella es una lacaya de Hillary, que perdió por mucho”.

Así ha sido como Robert de Niro ha defendido a Meryl Streep, con una carta que ha publicado la revista People. “Lo que dijiste fue genial. Se necesitaba que alguien lo dijera, y tú lo dijiste de una manera muy bonita. Siento mucho respeto hacia ti, por el discurso que hiciste mientras el mundo estaba celebrando tus logros. Comparto tu indignación. Todo tiene un límite. Tú, con tu elegancia e inteligencia, eres esa potente voz que inspira a otros a hablar, y sus voces serán también escuchadas. Porque es importante que todos hablemos alto”.

En la misma línea, pero más jocoso, se ha mostrado George Clooney. “Yo siempre he dicho lo mismo sobre Meryl” ha dicho a la revista People. “Sí, sí, ella es probablemente la actriz más sobrevalorada de todos los tiempos. Juntos trabajamos en Fantástico Sr. Fox como marido y mujer y te diré que incluso doblando la voz de una zorra, ella está sobrevalorada”, ironizó. Eso sí, aprovechó para mandarle un mensaje a Donald Trump. “¿No se supone que tienes que estar llevando las riendas del país”.

No es la primera vez que De Niro se manifiesta en contra de Trump, algunos meses antes de la elección, lanzó un video donde llamó al candidato ‘punk, perro, cerdo, estafador, una vergüenza para Estados Unidos’ y manifestó su deseo de golpearlo en la cara.

El actor no fue el único en defender a Streep, 90 miembros de la Asociación de Prensa de Hollywood emitieron un comunicado respaldando a la actriz.

"Como organización de periodistas, el HFPA está a su lado de libre expresión y rechazamos cualquier llamamiento a la censura”, sentenciaron.

"Querida Meryl felicitaciones una vez más por ser la ganadora del Premio Cecil B. DeMille de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood”, escribieron.

"Le aplaudimos por sus 40 años de trabajo cautivador. Eres un acto de clase, dentro y fuera de tu personaje”, destacaron.