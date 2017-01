Presenta alcalde de Acapulco medidas urgentes ante impacto del “gasolinazo”

El alcalde Evodio Velázquez informó que en el Ayuntamiento porteño se aplicará de inmediato un programa de austeridad y en otros rubros, además de que ha gestionado apoyos solidarios con distintos sectores económicos del municipio.

Señaló que ante los impactos por el incremento a los precios de combustibles en la economía familiar, entre las acciones emergentes se enfocarán a atender de manera especial y prioritaria a las familias en condición de mayor pobreza.

En la Sala Juan R. Escudero del Palacio Municipal, indicó que impulsarán medidas como el no incrementar impuestos, instalación de centros de venta de productos de la canasta básica, con precios bajos a través de “Tu Tiendita Ahorradora” en zonas de mayor marginación.

También, el relanzamiento del Programa Municipal de Créditos y de Cajas de Ahorro y el fortalecimiento a los esquemas de los programas sociales municipales dirigidos al sector agropecuario y pesquero, orientados a la producción de alimentos.

Sostuvo que el Ayuntamiento “no renunciará a su responsabilidad y obligación con los acapulqueños, porque tenemos claro que estas medidas son modestas, pero es el esfuerzo que puede realizar el gobierno que me honro en encabezar”.

Dijo que se mantendrá atento al comportamiento de la economía nacional, porque “no vamos a dejar sola a la gente, estaremos con ellos desde nuestra responsabilidad institucional en la búsqueda de mejores condiciones para nuestro pueblo”.

Evodio Velázquez refirió que ya se reunió con empresarios gasolineros y transportistas, y que los primeros donarán una parte de sus ingresos al DIF Acapulco para la realización de un programa de desarrollo social, mientras que a los segundos los convocó a ser solidarios con la población.

Recalcó que como copresidente de la Conferencia Nacional de Municipios de México (CONAMM), llevará a ese órgano colegiado, ante la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la propuesta de analizar las consecuencias, los efectos y las posibles soluciones al incremento de los combustibles.