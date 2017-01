Sube hoy a $18 el kilo de tortilla en Iguala

Iguala, Guerrero, Enero 11.- Los industriales de la Masa y la Tortilla en el municipio, a partir del día de hoy aumentarán el costo del kilogramo de tortilla de 16 a 18 pesos en Iguala, anunció el líder tortillero Marco Antonio Bustamante, quien explicó que ésta medida se debe al incremento en la gasolina, el gas LP y la electricidad.

Señaló que los insumos para la elaboración de este alimento han subido de precio, por lo que las más de 140 tortillerías ubicadas en el municipio igualteco elevarán el precio de este producto de la canasta básica.

“Se platicó con varios propietarios de la Industria de la Masa y la Tortilla y coincidimos que es necesario aumentar el costo de la tortilla ya que los insumos también han subido sus precios”.

Mencionó que el alza que realizó el gobierno federal en la gasolina, gas y la electricidad ha trastocado la economía de los tortilleros, “fue una mala decisión porque lejos de ayudar están hundiendo más al pueblo, sobretodo a los que menos tienen, a los más necesitados y esto apenas es el comienzo”.

El líder molinero presagió que vendrán más aumentos en los productos de la canasta básica a partir del mes de febrero que le pegarán a la economía de la ciudadanía.

Explicó que algunos de los insumos que han elevado su precio son el maíz, cuya tonelada costaba 4 mil pesos y ahora está en 4 mil 500 y subirá incluso hasta a 5 mil pesos.

También la paca de papel de 50 kilogramos costaba 750 pesos y ahora cuesta 900 pesos; la bolsa por kilo costaba 38 pesos y ahora cuesta 47 pesos, el gas también subió, por lo que varios molineros pagan un costo muy elevado.

Bustamante Nájera, refirió que debido al alza de estos productos los tortilleros se están viendo en la necesidad de aumentar forzosamente el costo del kilogramo de la tortilla por lo que pidió la comprensión de la población, por el incremento que a partir de hoy prevalecerá en las distintas tortillerías del municipio.

Al cuestionarle si no temen que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) les aplique sanciones por este incremento, dijo que no, porque esta dependencia únicamente verifica que se venda el peso correcto, es decir “kilos de a kilo” y que tengan exhibidos los precios, ya que el precio de la tortilla no está controlado.

Destacó que cada dueño de tortillería, debe contar con las facturas con las que comprueben el aumento en los precios de los insumos que compran y justifique el alza al costo del kilo de tortilla.

“La Profeco que haga bien su trabajo con los negocios que no vendan el peso completo y que los sancionen, pero en el precio, ellos nada pueden hacer porque el precio está liberado”, insistió.

Se sancionará a todos aquellos molineros que aumenten el precio de la tortilla sin previa autorización y que no comprueben el incremento en el costo de sus insumos, advirtió el encargado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en la Zona Norte y Tierra Caliente, Gustavo López Ayuci.

Entrevistado en sus oficinas, el funcionario señaló que ante el anuncio que hicieron los molineros de incrementar en 2 pesos el kilogramo de tortilla, la Profeco verificará y en su caso sancionara a todos aquellos que lo hayan hecho, “tenemos instrucciones precisas del titular de la Profeco a nivel nacional, de redoblar esfuerzos y realizar el monitoreo de todos los productos de la canasta básica para que no exista ningún incremento en su costo”, subrayó.

López Ayuci agregó que con respecto a la tortilla, la cual está considerada como alimento de la canasta básica, “levantaremos las actas correspondientes en los negocios que hayan incrementado el precio del kilogramo sin ninguna justificación”.

Dijo que pese a que el precio de la tortilla no está controlado, no se puede elevar su precio injustificadamente, ya que debe existir un estudio previo y verificar si efectivamente los incrementos que los molineros dicen han sufrido los insumos para la elaboración de la tortilla, van de acuerdo al incremento que ellos harán.

En este sentido, advirtió que quien no justifique el alza de los precios de cualquier producto de la canasta básica, será seriamente sancionado, dependiendo de la gravedad de la falta y que son las que marca la Ley Federal de Protección al Consumidor, que pueden ir desde los 234 hasta los 24 mil pesos o sanciones de hasta 2 millones de pesos dependiendo del giro comercial que sea.

El encargado de la Profeco exhortó a la población a que si los industriales de la Masa y la Tortilla aumentan el precio de la tortilla, busque otras opciones dónde comprar este producto, como pudiera ser en los distintos centros comerciales que existen en la ciudad, donde los precios no aumentarán y actualmente están muy por debajo de los precios actuales que manejan las tortillerías en la ciudad.

Dio a conocer que en la “Comercial Mexicana” el kilogramo de tortilla está en 10 pesos, en “Soriana” cuesta 9.90 y en “Bodega Aurrera” se vende en 9.50 pesos, es decir es una buena opción para que la gente economice y pague un mejor precio en este producto de primera necesidad ante el amago del incremento que harán los industriales de la Masa y la Tortilla.