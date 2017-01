Está lista la Marina para atender actos de saqueos por gasolinazo

Acapulco, Gro., Enero 11.- La Marina Armada de México está preparada para atender cualquier acto de vandalismo o saqueo que se registren en contra de oficinas públicas o comercios establecidos con motivo del “gasolinazo”.

Así lo informó el comandante de la Octava Región Naval con sede en Acapulco, Almirante Juan Guillermo Fierro Rocha, quien puntualizó que sólo podrán intervenir cuando alguna autoridad de los tres niveles de gobierno se los solicite, y no por iniciativa propia.

“Afortunadamente ustedes lo han visto, en Acapulco no se ha presentado ninguna situación de conflicto que haga que participemos, sin embargo, está estructurado un plan emergente que el gobernador Héctor Astudillo Flores tiene a su disposición, para cuando se deba aplicar”, dijo.

En conferencia de prensa, el almirante mencionó que la instrucción federal que tienen es mantenerse en la misma estructura y estrategia que se implementó a nivel nacional, con la cual se acoplan de inmediato con otras autoridades para atender situaciones de emergencia que ocurran en cualquier parte del país, con motivo del incremento en el precio de la gasolina.

Asimismo, Fierro Rocha descartó que por ese motivo (aumento de precios en gasolinas) se vayan a reducir los operativos y patrullajes que se llevan a cabo conjuntamente con otras autoridades, sino que se tiene previsto que se puedan incrementar en la medida de que las necesidades así lo determinen.

“Vamos a tener mucho mayor cuidado con nuestras actividades para optimizar el consumo de combustible, pero esto no va incidir en que la Marina pueda continuar con el número de operativos que vienen llevando a cabo”, precisó.

Durante el 2016, la Octava Región Naval con sede en Acapulco logró la incautación de poco más de 8 toneladas de cocaína y el aseguramiento de al menos 30 presuntos delincuentes, entre ellos 10 extranjeros -ecuatorianos y colombianos-, los cuales al igual que los mexicanos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

“Armamento no tenemos porque durante la ejecución de estos ilícitos no se utilizan armas de ningún tipo, ya que fundamentan el éxito de su operación en la velocidad de sus embarcaciones con motores fuera de borda”, indicó.