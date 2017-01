Taxista provoca aparatoso choque

Iguala, Gro., Enero 11.- Fuerte choque se registró en pleno centro de la ciudad entre un vehículo particular y un taxi del servicio público, por fortuna no hubo lesionados sólo daños materiales.

Ayer a las 11 de la mañana se registró un choque en la esquina de Hinojosa y Reforma, cuando un vehículo de la marca Nissan color blanco en su modalidad de taxi, con número económico 694 y placas de circulación 70-69FFN del estado de Guerrero de la organización “Tigre”, era conducido por Enrique Tolentino “N”, de 37 años sobre la calle de Hinojosa, por lo que el conductor no hizo parada y se pasó la calle sin precaución, provocando con el accidente.

El taxi se impactó con el vehículo particular de la marca Chevrolet tipo Monza color negro, con placas de circulación HCA 7234 de Guerrero, el cual era conducido por Francisco Cuevas “N”, quien circulaba sobre la calle de Reforma y al llegar a dicho lugar fue golpeado en el lado lateral izquierdo delantero de su vehículo por el conductor del taxi.

Por el fuerte choque fue proyectado hacia un lado resultando dañado de la llanta y de la suspensión, mientras que el taxi quedó destrozado en su parte delantera.

De este hecho tomó conocimiento Tránsito municipal y los agentes invitaron a los conductores a llegar a un arreglo, por lo que el dueño del taxi tuvo que pagar los daños ocasionados por su chofer y se hizo responsable de la reparación del vehículo particular, quedando solucionado el problema en ese lugar.