No hay quién los pare

Construcciones Herquinz a un punto del líder, en Reservas de 2a. Fuerza

Iguala, Gro., Enero 11.- Después de jugarse nueve jornadas en el campeonato de Reservas de Segunda Fuerza de la Liga Amateur de Iguala, la escuadra de Estrellas del Unión es el que se ha adueñado del líderato de esta división con 23 puntos.

El conjunto de las Estrellas del Unión en lo que va del torneo no conoce la derrota al tener siete victorias con dos empates y el pasado fin de semana jugando de local se quedó con los 3 puntos al ganar 4-2 al Real Acatempan; mientras que el sublíder del torneo, Construcciones Herquinz no se tocó el corazón para doblegar 5-0 a Tuxpan que registró su segunda derrota del torneo.

Por su parte, Magisterio no sudó para vencer por default a la 24 de Febrero; el conjunto del Deportivo Rastro ganó por goleada de 5-1 al Isi 4-47; Real Tamarindos también se despachó con la "cuchara grande" al golear 6-0 al San Nicolás FC.

En emocionante encuentro que se jugó en el campo uno de la Unidad Deportiva de Iguala, el Deportivo Juan Bautista le metió 12-2 al Sa Lorenzo, con este triunfo los “Juanitos” tienen 15 puntos que lo colocan en el séptimo lugar de la tabla; Covivesa y Surianos de Iguala firmaron el empate a un gol; la Universidad Tecnológica se impuso 4-1 a los "cevicheros" de la CNOP; Dorados y Revolucionarios empataron 2-2; por último, los "camioneros" de la Chevrolet golearon 5-2 al Atlético Laguna.