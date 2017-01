"Nos estamos cansando": Rusia sobre acusaciones de supuestos ciberataques

Las acusaciones de que Rusia intentó influir en la elección presidencial estadunidense en favor de Donald Trump equivalen a una caza de brujas, dijo el lunes el Kremlin, en su primera reacción a la publicación de un informe de inteligencia estadunidense sobre la supuesta operación rusa.

El reporte, del cual se publicó una versión editada la semana pasada, asegura que el presidente ruso, Vladimir Putin, dirigió una cibercampaña con el objetivo de ayudar a que Trump venciera a su rival, Hillary Clinton, en la carrera por la Casa Blanca.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que no se generaron pruebas nuevas para demostrar la supuesta implicación de funcionarios rusos.

Nos estamos cansando de estas acusaciones”, dijo Peskov a reporteros en una teleconferencia.

Realmente son una reminiscencia de una cacería de brujas”, agregó.

Sus palabras se hicieron eco de una frase usada por el mismo Trump, que dijo en una entrevista con el diario The New York Times publicada el viernes que la tormenta por el ‘hackeo’ ruso es una “caza de brujas política”.

En relación al reporte de la inteligencia estadunidense, Peskov afirmó que “ya saben, esa versión del reporte que se hizo pública no añade nada sobre lo que podamos comentar. Acusaciones sin sustento que no se apoyan en nada y que están siendo publicadas de forma aficionada y no profesional. No sabemos en qué información se basan realmente”.

Preguntado acerca de si Putin había leído una traducción del reporte, Peskov dijo que no hay nada en el documento “que merezca ser leído en detalle”.

El portavoz del Kremlin indicó que tras la llegada de Trump a la Casa Blanca el 20 de enero, comenzarán los trabajos para hallar una fecha para celebrar la primera reunión entre los líderes de Rusia y Estados Unidos.