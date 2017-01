Frank en su Tinta

LAS PROTESTAS por el gasolinazo siguen siendo el pan nuestro de cada día en la mayor parte de los estados del país, incluyendo Guerrero, a donde incluso ya llegaron los actos vandálicos, como el saqueo ocurrido entre la noche del viernes y la madrugada del sábado en Tierra Colorada, donde vecinos atracaron dos tiendas Oxxo, pero también se llevaron productos de la tienda Elektra y vaciaron la gasolinera que está en la carretera federal. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es la respuesta de los mexicanos a la pregunta del Presidente Enrique Peña Nieto, “¿Qué hubieran hecho ustedes?”, luego de explicar en un mensaje que no tenía más opción que el gasolinazo. He aquí algunas respuestas: Recortar los gastos de los políticos, RENUNCIA YA, Ocurrencias que importan, Háblenle a Marty McFly, Tantita madre nomás, ¿Unas clasecitas de gramática?, Bajar sueldos de políticos, Recortes de gastos en todos los niveles de gobierno, No haber comprado una Casa Blanca, Tres ideas muy concretas, Agarrar a los corruptos de este país, Quitar pensiones vitalicias a ex presidentes, No invitar a Trump, Yo le hablo a Batman. Y usted, caro y fino lector, ¿qué le hubiera contestado al Presidente?........... ENTRE miércoles y sábado periodistas aglutinados en la Delegación 30 del Sindicato Nacional de Redactores de a Prensa, con sede en Iguala, conmemoraron con diversos actos el 94 aniversario de la fundación del SNRP. Para ello contaron con el apoyo del gobierno municipal de Iguala, que preside Herón Delgado Castañeda; el diputado local, David Gama Pérez; el ex secretario de Salud, Lázaro Mazón Alonso; el coordinador de la Universidad Autónoma de Guerrero en las Regiones Norte y Tierra Caliente, Balbino Adame Martínez; el Delegado de Gobierno en la Región Norte, Ignacio Ocampo Zavaleta; el comité municipal del PAN, que encabeza Juan Zagal Domínguez; la síndica administrativa, Leticia Márquez Ocampo; el Delegado de Invisur en la Zona Norte, Crescencio Rosendo Pineda; el ex alcalde de Iguala, Silviano Mendiola Pérez; el joven pintor y maestro, Edgar Salmerón Mora; el director de Prevención del Delito, Carlos Vielma; y los regidores Roberto León Beltrán, Rafael Domínguez Velasco, Nemesio Álvarez García, Martha Eugenia Todd Mena, Patricia Rojas Giles, Teresa Romero Fernández, Sofía Hernández Layna y María del Rosario González Santamaría…….. EL GOBERNADOR Héctor Astudillo Flores entregó este domingo en Taxco apoyos del programa PESA a beneficiarios de la Región Norte por un monto de 30 millones de pesos. Por cierto, en el acto, hasta por tres ocasiones reconoció el trabajo de Ignacio Ocampo Zavaleta como Delegado de su gobierno en esta zona. “Te felicito Nacho, por el trabajo que vienes desarrollando; tienes mi más amplio reconocimiento”, dijo el gobernador a su colaborador entre comunicadores y servidores públicos, entre ellos el alcalde taxqueño, Omar Jalil Flores Majul…….. JAVIER Saldaña Almazán va que vuela rumbo a su reelección como Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero y, otra vez, como candidato único. Por ejemplo, Arturo Miranda González, dirigente del grupo político universitario Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, anunció su apoyo para la reelección de Javier Saldaña Almazán para el periodo 2017-2021…….. SIMPLE declaración: “Alza en las gasolinas beneficiará a economía nacional”: Emilio Gamboa Patrón, líder del PRI en el Senado de la República……… PUNTO.