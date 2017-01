Reacciones ante la impostura

Bueno fuera, pero aquello de “años pares son de pesares y años nones de dones”, no aplica. Durante más de dos décadas en la ruta que sigue el país, cada año la situación general ha venido empeorando sin importar sea par o non. Tal vez hubo coincidencia afortunada en casos particulares con la prosperidad de un negocio, la suerte de un premio, el logro de un ascenso o reconocimiento gracias a esfuerzos y méritos personales, obtención de un cargo de representación popular a nivel municipal, estatal o federal, merced al cual las y los afortunados mejoraron su status económico y social. Serían eso, felices coincidencias y casos excepcionales.

Lo irrefutable es que en México, en 25 años tanto la desigualdad como el número de pobres han crecido. Mientras unos pocos se enriquecieron y tienen de sobra, millones no consumen siquiera los artículos de la canasta básica porque su ingreso diario no alcanza. La circunstancia por tanto no es resultado de un sexenio. Tampoco de la casualidad y mala suerte. La responsabilidad es de las administraciones del PRI y el PAN que se han alternado el poder; a la impostura, la voracidad desmedida, la escasa sensibilidad y compromiso social que han demostrado. Por consiguiente ellas, unas más que otras, contribuyeron con su granito de arena al desastre nacional actual. Que tiende empeorar y asombró a Franco Cappola, embajador del Vaticano: “¡No es posible! somos una familia; pero (en México) en esta familia tenemos hermanos muy ricos y hermanos muy pobres”

Para anunciar un golpe a la economía familiar no hay día ni momento adecuado. La reacción de más del 50 por ciento de la población mexicana en situación de pobreza siempre será negativa. No podría ser de otra manera de parte de aquellos que teniendo hambre y necesidades diversas, el Presidente y demás tratan de tranquilizarlos informándoles: “debido a los precios internacionales era necesario” o “sería peor”; en seguida “apelar a la comprensión” y solicitarles aguantar. Por ende molestia y desaliento se expresaron en saludos y abrazos de fin e inicio de año. El deseo de “feliz 2017” fue sólo muestra de cortesía. Con el aumento al precio de la gasolina y lo que desencadenará, todo mundo en el intercambio de mensajes fue consciente del cumplido.

¿Ver el futuro con optimismo? ¿Cómo? La petición de Peña Nieto para tener fe y creer en México, pareció insulto extra. Los mexicanos bien nacidos por supuesto creen en el país porque conocen las potencialidades que tenemos, las riquezas nacionales. En cambio ¿cómo creer y tener fe en los gobernantes que se han ganado a pulso la desconfianza por el engaño reiterado? En el extremo, desde el poder y con la ventaja de disponer de los medios, descalifican las voces críticas arguyendo simples problemas de percepción. Esto es, angustia e inconformidad ciudadana no hay; los críticos interesados inventan y/o exageran. En consecuencia, “no hay que dejarse confundir” ni manipular. Lo único cierto y verdadero es la narrativa oficial. Esto dicen y eso quieren que la gente crea los que gobiernan; a pesar de que ni Agustín Carstens y José Antonio Meade, coinciden en apreciar el impacto que tendrá el gasolinazo.

No es para alegrarse, pero ahí están las primeras reacciones a la impostura en la mayoría de los estados de la República. Si en algún lugar los saqueos fueron encausados para descalificar la protesta social, como sospechan algunos, hicieron un flaco favor al gobierno quienes instrumentaron la estrategia. Por otro lado, adquiere relevancia la urgencia que había (hay) de aprobar la Ley de Seguridad Interior. El objetivo, según la iniciativa del PRI, es garantizar la seguridad interior la cual define como “la condición de paz que permita salvaguardar el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática en beneficio de la población”

A partir de esa definición la iniciativa plantea que la seguridad puede afectarse por el cambio climático, la corrupción, la deficiencia en la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública, terrorismo, delincuencia organizada, portación y tráfico de armas, desastres, tragedias y situaciones previstas en la Agenda Nacional de Riesgos. Además, cuando las autoridades competentes estén rebasadas, se considerarán amenazas a la seguridad interior los actos violentos que busquen “quebrantar la continuidad de las instituciones, el desarrollo nacional, la integridad de la federación, el estado de derecho y la gobernabilidad en todo el territorio o en alguna de sus partes”. La propuesta considera además que, corresponderá únicamente al Ejecutivo federal la decisión de emitir la Declaración de Protección a la Seguridad, cuando así lo decida el propio Presidente o a solicitud de un gobernador o Congreso estatal.

La urgencia para aprobar dicha ley, hay que deducir, tenía entonces más fondo. No obedecía sólo al reclamo del Secretario de la Defensa, Gral. Cienfuegos, argumentando que la milicia prefiere desobedecer órdenes superiores en lugar de correr el riesgo de enfrentar acusaciones por violación a derechos humanos. ¿Calculaba el gabinete la reacción social y el escenario de estos días? De ser este el caso, una vez que los diputados aprueben la Ley de Seguridad Interior ante un futuro nebuloso, pronto estaríamos asistiendo a situaciones indeseables.