Sabroso ceviche

Deportivo Juan Bautista goleó 4-1 al San Lorenzo

Iguala, Gro., Enero 9.- Los "cevicheros" de la CNOP se metieron al campo uno de Cañeros para reprobar a los "universitarios" de la UTRNG en la materia del futbol de conjunto, en donde los "rojos" con autoridad le aplicaron un examen de cómo jugar al futbol y derrotarlos al son de 3-1.

Al equipo "universitario" de poco le sirvió recuperar balones en el ombligo de la cancha y jugar muy bien por las bandas, ya que a la hora de definir no pudo concretar, mientras que los "cevicheros" con toda tranquilidad, abrieron los espacios para llevarse el triunfo de 3-1 y con estos tres puntos seguir en los primeros lugares de la tabla de posiciones.

El once del Deportivo Juan Bautista le recetó una derrota más al cuadro de San Lorenzo que sigue sufriendo en su regreso al futbol local, los “juanitos” fueron claros en su ataque y cuando se lo propusieron anotaron para llevarse el triunfo de 4-1.

El Deportivo Rastro regreso a la actividad futbolera con nuevos brios y ahora venció 4-1 al Isi 4-47 que jugó bien, pero la contundencia ofensiva del rival fue mejor; mientras tanto, 24 de Febrero logró llevarse el triunfo de 4-3 sobre la oncena de Magisterio que carece de poder ofensivo; San Nicolás FC y Real Tamarindos dieron un gran espectáculo en el rectangular del "maizal", en donde firmaron un empate a 3 goles.

Por otra parte, el encuentro entre Tuxpan y Construcciones Herquinz no se llevó a cabo por la ausencia del silbante.