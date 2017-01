Una difícil victoria

Covivesa sufrió pero al final goleó 4-1 a Surianos de Iguala, en 2a. Fuerza

Iguala, Gro., Enero 9.- Al reanudarse la jornada futbolera de la Segunda Fuerza del balompié tamarindero, el líder Covivesa tuvo que sufrir ante un desconocidom cuadro de Surianos de Iguala que le complicó el compromiso sabatino que se jugó en el campo dos de la Unidad Deportiva de Iguala.

El equipo de los "abarroteros" en el primer tiempo fue sorprendido por la oncena "rosa" que se aplicó en la cancha para ponerse de inmediato adelante en el marcador, pero en la segunda parte el juego de conjunto como las individualidades le dieron el resultado al Covivesa que ganó 4-1.

La pandilla de Revolucionarios se agenció los tres puntos de la fecha nueve al vencer al once de Dorados que en la primera parte tuvo para tomar la ventaja, pero no pudo concretar las opciones de gol que se le presentaron y al final el marcador fue de 2-1 en favor de los "revos".

Atlético Laguna regresó a los escenarios descanchado y le costó el encuentro ante los "camioneros" de Chevrolet que sin hacer un mejor futbol lograron llevarse los tres puntos al ganar 2-1.

Por su parte, Estrellas del Unión no tuvo un buen regreso de año y jugando como local no aprovechó, por lo que sólo le alcanzó para empatar a un gol ante Real Acatempan que dejó todo en el terreno de juego.