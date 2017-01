Triunfos emocionantes

Unión Iguala vence 2-1 a Nueva Alianza y Campo Agrícola gana 4-3 al San Juan, en 1a. Fuerza

Iguala, Gro., Enero 9.- Domingo sensacional fue el que se vivió en el campo dos de la Unidad Deportiva de Iguala y en el Campo Agrícola, en donde los "unionistas" y "maiceros" se llevaron los tres puntos ante Nueva Alianza y San Juan, respectivamente, que dejaron todo en el escenario pero no pudieron marcar la igualada.

El cuadro del Unión Iguala tuvo que venir de atrás para vencer a un Nueva Alianza que jugó con el balón en los pies, pero las individualidades de los "caramelos" fueron las que marcaron las diferencia al final del cotejo, en donde los "aliancistas" ganaban 1-0, pero después cayó el empate a un gol y Eduardo ‘Bombardero’ Hurtado apareció para marcar el gol del triunfo unionista de 2-1.

Mientras en el Campo Agrícola, los "guindas" recibieron a unos chamacos del San Juan que son bravos con la pelota en los pies, para jugar un duelo de volteretas en el marcador, en donde los "rayados" no pudieron marcar el empate para cargar con la derrota de 4-3, en donde los goles del triunfo fueron de Mario Gática, Aldo Nava y uno de “Cuba” Díaz.

Por su parte, Real Independencia se metió a la casa de los "tecolotes" del Uda Dukla que no jugaron a nada y eso fue aprovechado por la oncena de los “guerreros” que ganaron con facilidad 5-0, con este resultado los del Independencia ascienden posiciones en la tabla general del máximo circuito del balompié local.