ZZ TOP Parte I (1970-1981)

Regresan tus páginas del rock en Diario 21 con Leyendas del Rock. Comenzamos esta sección con la banda norteamericana ZZ TOP, misma que se conformó en el año 1970 en la ciudad de Houston en Texas.

Desde un principio, la agrupación se compuso como un trío, que se conformó por Billy Gibbons como guitarrista y vocalista, Dusty Hill como bajista y Frank Beard como baterista. Con esa alineación comenzaron y hasta la fecha, son de las pocas bandas de rock que conservan a sus miembros originales después de más de 40 años de carrera musical.

ZZ Top´s First Album

La primera disquera que les brindó una oportunidad fue London Records, con quienes el power trio¸ comenzó a trabajar en el álbum debut en compañía del productor Bill Ham, quien además colaboró en la escritura de algunos temas, aunque la mayoría de las canciones ía de las canciones eran letras que Gibbons tenía guardadas antes de que ZZ TOP se concibiera como grupo.

Las grabaciones se llevaron a cabo en los Robin Hood Studios, y fue el propio dueño de los estudios quien se encargó de realizar los trabajos de ingeniería correspondientes al álbum. Finalmente, el disco se concluyó y se publicó en enero de 1971 bajo el nombre ZZ Top´s First Album, mismo que recibió muy buenos comentarios y rápidamente lograrían captar la atención del público a nivel estatal.

Con este primer disco, la banda tuvo la oportunidad de comenzar a realizar presentaciones pequeñas y medianas en varias ciudades de Texas, comenzando así, a abrirse paso en la escena musical norteamericana.

Rio Grande Mud

Mientras terminaban de concluir los compromisos que la mini gira del disco anterior les dio, la agrupación comenzó a preparar su segundo material discográfico, nuevamente utilizando el sello de London Records.

Las grabaciones igualmente se desarrollaron en el Robin Hood Studios y el resultado fue publicado el 4 de abril de 1972 con el nombre Rio Grande Mud.

Nuevamente, el resultado fue muy positivo y por primera vez, la agrupación posicionó un álbum dentro de la famosa lista Billboard 200, colocándose en el lugar número 104. Por otro lado, el tema Francine fue lanzado como sencillo promocional y logró escalar hasta la posición número 69 de la lista Billboard Hot 100 de la unión americana.

Algunos otros temas representativos de aquel disco fueron Just Got Paid, Chevrolet, Bar-B-Q y Whiskey´n Mama.

Para ese entonces, la banda ya comenzaba a tener presencia en la escena muscial internacional y fueron requeridos nada más y nada menos que por los mismísimos Rolling Stones para abrir sus conciertos en varios estados del sur de Estados Unidos.

Tres Hombres

Las cosas marchaban bien, y la tendencia continuó con su tercer álbum de estudio al que titularon Tres Hombres, haciendo referencia a ellos mismos. Las grabaciones cambiaron de sede, pues para aquella ocasión, ZZ TOP decidió ingresar a los Brian Studios y a los Ardent Studios, ambos situados en Memphis, Tennessee para la grabación y edición de su material.

La publicación oficial llegó el 26 de julio de 1973 y nuevamente se posicionó bastante bien en la opinión pública, incluso la Allmusic le asignó 4.5 estrellas de 5 posibles.

En cuanto a desempeño en listas, el disco llegó a la posición número 8 de la Billboard 200, mejorando notablemente su posición máxima en comparación a su antecesor.

El sencillo que se eligió para abanderar el disco fue el famoso tema La Grange, mismo que hoy en día sigue siendo una de las canciones más emblemáticas de la banda y que sirve para culminar con broche de oro las presentaciones de ZZ TOP.

Por otro lado, este disco fue el primero que el trío logró certificar, pues la RIAA les concedió el Disco de Oro tras superar las 500 mil copias vendidas.

El buen impulso que la banda estaba viviendo se vio reforzado cuando fueron invitados a ser teloneros de artistas como Alice Cooper o Tina Turner.

Fandango!

Cuando concluyó el periodo de Tres Hombres, la agrupación decidió regresar a los estudios de grabación para la realización de su cuarto material, al que bautizaron como Fandango!.

Tras publicarse el disco en abril de 1975, la banda comenzó a tener mayor atención fuera de Estados Unidos, pues lograron obtener el lugar número 1 en Canadá y por primera vez entraron en la lista de Inglaterra en la posición número 60, además de que en su país de origen lograron el número 10.

El primer sencillo que se presentó fue Tush y alcanzó a escalar hasta el puesto número 20. Además, se integró la canción cover Jailhouse Rock de Elvis Presley en el tracklist de 9 canciones del disco.

La gira de promoción de este disco fue más amplia en el interior de los Estados Unidos, pues abarcaron gran número de ciudades importantes, desde Nueva York hasta San Francisco. También lograron certificar este álbum como Disco de Oro.

Tejas

Posteriormente, ZZ Top se dispuso a comenzar su quinto álbum de estudio, para lo que se albergaron en los estudios Ardent de Memphis y así comenzar la realización del nuevo material.

Este nuevo disco tuvo un cambio en el sonido de la agrupación, cosa que tuvo sus contrapartes, por un lado, hubo críticos como la Allmusic que lo vieron como algo negativo y como una muestra de retroceso en el buen paso que llevaban, mientras que el crítico Robert Chrisgau opinó que fue una buena estrategia haber tenido un acercamiento a la música country.

En cuanto a la opinión popular se podría decir que el cambio no gustó del todo, pues en la lista Billboard 200 solo lograron llegar a la posición número 17, algo lejos de otras posiciones logradas con discos pasados, a pesar de eso, el disco fue certificado como Disco de Oro tras pocos meses de su publicación.

Para apoyar y respaldar esta nueva propuesta, ZZ TOP decidió lanzar tres sencillos, los cuales fueron It´s Only Love, El Diablo y Arrested for Driving While Blind, el disco lo completaron otras 7 canciones.

Este fue el último disco que ZZ TOP publicó con London Records.

Degüello

Tras regresar de un descanso de casi dos años, el trío anunció que firmaba un nuevo contrato con Warner Bros, Esto con la idea de comenzar a internacionalizar su carrera.

Tras ello, el grupo regresó a los estudios de Memphis para comenzar a grabar Degüello, disco que, con el respaldo de la nueva disquera, se certificó rápidamente como Disco Platino por haber superado ventas mayores a un millón de copias.

El disco tuvo muy buenas reseñas y se anunció la gira “Expect No Quarter Tour” en la que tocaron en bastantes estados de Estados Unidos y por primera vez en Europa en países como Alemania Occidental, Francia e Inglaterra.

Con este material ZZ TOP concluyó la década de los 70´s.

El Loco

La banda no inició los 80´s con disco nuevo hasta finales de 1981, cuando anunciaron la salida del álbum El Loco. La promoción incluyó la salida de tres sencillos, Tube Snake Boogie, Leila y Pearl Necklace, mismos que llevaron al disco a escalar a al puesto 17 en la lista Billboard 200.

La RIAA volvió a certificar el material discográfico como Disco de Oro con ventas superiores a las 500 mil copias.

Tras unos meses de promoción, la banda se adentró en su tour “El Loco-Motion”, con la que llegaron nuevamente a Europa visitando los países anteriormente mencionados y agregando a la lista a Suecia y a los Países Bajos.

Por el momento, aquí dejaremos la historia de ZZ TOP, misma que estaremos concluyendo el próximo sábado en Leyendas del Rock, ¡te esperamos de vuelta!