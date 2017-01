Evitar actos vandálicos por gasolinazo, pide Astudillo

Chilpancingo, Gro., Enero 7.- El gobernador Héctor Astudillo Flores, sostuvo que a través de acciones de austeridad en su Gobierno, el fomento a la economía local con obra pública para los guerrerenses, más apoyos a pequeñas y medianas empresas, así como la prevención de hechos vandálicos, se tendrá que hacer frente al incremento en los costos de los combustibles generado por el alza de los precios en el mercado global, por lo que reiteró en ser respetuoso de las manifestaciones sociales, siempre y cuando no afecten el orden ni la paz social.

“El gobernador del estado es el más interesado en que las cosas transcurran con normalidad y que no se quebrante la paz social, entiendo perfectamente el rechazo al tema de la gasolina, por supuesto que no es grato para nadie y ningún gobernante en su sano juicio podría pensar que esto es grato, es una medida históricamente fuerte, no la estoy defendiendo, se tiene que conocer más a fondo exactamente las razones del aumento, tendrá que haber una serie de acciones orquestadas por el Gobierno Federal y nosotros para que este tema pueda disminuir sus efectos en defensa de los más vulnerables”.

Astudillo Flores reconoció que se atraviesa por un momento difícil ya que nadie recibe con beneplácito los acontecimientos que se han presentado en los últimos días ni el aumento a las gasolinas y menos en un estado como Guerrero.

“Es un momento difícil, nadie aplaude, nadie recibe con beneplácito un aumento a la gasolina como se está haciendo, especialmente en un estado como Guerrero en donde ha costado mucho trabajo tratar de equilibrar la situación en el tema de la violencia, social, cerramos un año, desde mi punto de vista, correctamente, ustedes lo observaron y este tema sin duda cimbra a México y cimbra a Guerrero”.

El gobernador Héctor Astudillo consideró que tiene que haber una serie de acciones del gobierno federal en coordinación con las autoridades locales para prevenir el descontento social.

En un mensaje a medios en Casa Guerrero, el mandatario estatal Insistió que ha tratado de estar a la altura de las circunstancias y resaltó que en el tema de las gasolinas se debe encontrar con inteligencia, decisión y sensibilidad que permitan que las cosas no se salgan de control.

“Yo no llamaría a la gente a que no acceda a su derecho a la manifestación, están en su derecho, pero hay que tener cuidado de no caer en las manos de quienes promueven desde la clandestinidad actos vandálicos y de violencia anticipada”.

Astudillo Flores, hizo hincapié en que este año 2017 será de retos mayores por lo que se debe fortalecer la coordinación institucional y alineamiento en los programas sociales con la Federación.

Añadió que ante las posibles manifestaciones por diversas expresiones sociales, Astudillo Flores sostuvo que mantendrá una política de diálogo, prudencia y sensibilidad para mantener el orden social por el bien de los guerrerenses.

“Es tratar en todos los medios de mantener el orden social, no podemos cerrar los ojos frente a situaciones que alteren el orden social, haré lo que me corresponda y lo que está dentro de mis facultades con prudencia y responsabilidad ante estas acciones a través del diálogo”, señaló el gobernador de Guerrero.

Astudillo flores dijo que iniciaría un programa de austeridad, para lo cual hablará con los secretarios, cuyas medidas estarán dando a conocer en próximos días.