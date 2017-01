Respaldo de ACNR al rector de UAGro no será “acrítica e incondicional”: AMG

Chilpancingo, Gro., Enero 7.- El dirigente del grupo político universitario Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), Arturo Miranda González, quien apoya la reelección de Javier Saldaña Almazán para un segundo periodo (2017-2021) como rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), advirtió que el respaldo de su organización no será “acrítica e incondicional”.

Sostuvo que por parte de Saldaña Almazán sigue pendiente una postura de reclamo a las autoridades estatales para que garanticen la seguridad de los universitarios, tras diversos hechos en los que trabajadores y estudiantes han sido “alcanzados”, asesinados y desaparecidos por parte del crimen organizado.

El también director de la escuela de Ciencias de la Educación, misma de la que dos de sus estudiantes perdieron la vida cuando fueron atacados por miembros supuestamente del crimen organizado en octubre del año pasado, aseveró en este sentido que la UAGro debe salir y exigir seguridad para sus integrantes, “no se debe guardar silencio cuando estos hechos nos están lastimando”.

Afirmó que la ACNR se sumó al Grupo Universidad por Guerrero (GUG), en apoyo de la reelección de Javier Saldaña Almazán, pero sin perder su postura crítica y luchando para que no se violente la autonomía universitaria.

Afirmó que la agrupación que representa al interior de la UAGro, seguirá pugnando por el respeto a los derechos laborales, el cumplimiento de la función del Consejo Universitario y que no existan más federaciones estudiantiles “fantasmas”.

“Vamos juntos en un proyecto de unidad pero no revueltos, nosotros vemos en este tiempo como una necesidad la unidad de los universitarios, pero no podemos comportarnos como un grupo acrílico e incondicional”, sostuvo.

Aseguró que cuando exista la necesidad de expresar sus puntos de vista, lo harán y no actuarán por “inercia”, “defenderemos nuestra posición cuando haya una política distinta a la que compartimos”.

Miranda González lamentó los asesinatos en contra de universitario, la reciente localización de un administrativo en Acapulco asesinado, con huellas de tortura, “pero no se nos olvide que junto a ese universitario otro docente fue desaparecido y ojalá se dé con él pronto y en otra circunstancia”.

“Por este y muchos otros casos que lastiman a los universitarios, afirmamos que se requiere hacer una exigencia al gobierno para demandar seguridad, pero un reclamo enérgico por los universitarios que han sido alcanzados por el crimen organizados”, concluyó.