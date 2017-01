Punto de vista...

* El ejercicio periodístico

Las malas personas no pueden ser buenos periodistas: Ryszard Kapuscinski

El ejercicio periodístico es considerado por los organismos nacionales e internacionales como una labor de alto riesgo. La ausencia que genera un comunicador sólo la reciente la familia que dependen de él. Es un asunto muy crudo de una realidad que no se puede ocultar de quienes escriben la historia de los pueblos.

Los comunicadores muchas veces tienen que sacrificar el tiempo que le deben dar a su familia por la pasión que tienen por llevar a sus medios impresos, radiofónicos y televisivos la primicia de la noticia, siempre con el único interés de que el pueblo este bien informado.

El periodista que ejerce su labor con disciplina y apegado a lo que establecen los géneros periodísticos siempre va habrá de tener el reconocimiento, no sólo en el medio de comunicación en el que labore, sino en la sociedad, porque la mejor satisfacción más importante es de que le crean.

El 4 de enero para muchos comunicadores es el Día del Periodista y para otros es recordar la fundación del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, que por cierto hace 3 días cumplió 94 años de su fundación. Los periodistas agrupados y no agrupados, siempre escriben historias que reseñan la vida de la sociedad.

Eso ha llevado a algunos comunicadores y comunicadoras a perder la vida. Aun así se sigue informando de manera veraz y oportuna. Los datos emitidos por la Federación Internacional de Periodistas (FIP) han hecho un recuento que en los últimos años México ha registrado 11 decesos, que motivan a una reflexión para que el trabajo periodístico que se haga sea con total veracidad y responsabilidad.

Los periodistas en sí, saben de qué la profesión es de alto riesgo. Sin embargo, la necesidad de informar de manera profesional los mantiene vigentes con pasión. Eso motivo, incluso, que en el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu se impulsara el Fondo de Apoyo a los Periodistas (FAP), que por decreto se mantiene vigente.

El gobierno de Guerrero es pionero en este tipo de apoyos de la seguridad social de los periodistas. Actualmente registra un padrón de 420 comunicadores –hombres y mujeres-, a quienes están convocando para este lunes 9 en Casa Guerrero para hacerles entrega de sus pólizas de seguro. Lo que queda claro el interés del gobierno de Héctor Astudillo Flores de que no se dejen desamparadas a las familias de los comunicadores.

Es un apoyo que se viene manteniendo por unas décadas y Astudillo Flores, a través de la secretaria de Desarrollo Social, Alicia Zamora Villalba ha sido enfática de que todo comunicador en activo goce de dicho beneficio, obviamente si éste así lo desea. Feliz Día del Periodista. En fin es un simple punto de vista.