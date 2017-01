Insaciables

La clase política mexicana, ha demostrado su ineptitud supina y no han tenido las altas miras a favor de los mexicanos que reclama a un estadista al frente de las riendas del gobierno para salir airoso.

Por el anuncio del incremento en el costo de los carburantes, hecho por el gobierno federal, además del disgusto que ello conlleva, se dan cuenta de manifestaciones populares en repudio a tal medida en 30 estados del país. En algunas ciudades se realizan saqueos de tiendas departamentales por turbas, se dice, organizadas por el gobierno para desacreditar las manifestaciones de la población en contra del aumento en el costo de las gasolinas. En Houston, Texas, Pemex "compite" en el mercado gringo vendiendo la gasolina Magna a $6.80. Negociazo. De quién?

Es inconcebible que en un país con yacimientos enormes de petróleo, con una infraestructura administrativa y técnica con experiencia de más de 78 años operando, que el demagogo JoLoPo, dijo que nos preparáramos para administrar la abundancia, de un día para otro le salgan al pueblo a decirle que hay escasez de petróleo, pero las compañías extranjeras pujan por obtener concesiones en varias regiones de México. Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto no invirtieron en modernizar las instalaciones de Pemex, sólo se dedicaron a saquear los recursos y por tanto el gobierno ya no recibe dinero por la baja en el precio del crudo y por la raquítica producción nacional, solución : aumentar el precio de los carburantes. Prevén recaudar 289 mil millones de pesos. Justifica la clase política tal medida y los recortes a varios programas, pero nada dice sobre sus dispendiosos salarios y prestaciones, al contrario, los diputados y senadores así como los ministros, se asignan millones de pesos como bono de fin de año, etc.

La incapacidad, la ineficiencia y la insaciable sed de enriquecerse a costa de los bienes nacionales, llevaron a no invertir en nuevas refinerías, no mejoraron su capacidad de exploración para operar en aguas profundas, mantener a unos sindicatos archicorruptos como el petrolero y el de la CFE, que son una sangría para las empresas y para rematar un gobierno corrupto y coludido incapaz de combatir el robo de carburantes a lo largo de los ductos que “ordeña” el crimen organizado.

En nuestros días se perciben el descontento, el enojo, la indignación de la gente y es deseable que no llegue a mayores consecuencias porque la medida provocará aumento de precios en cascada. Luego viene el alza en el gas, en la luz, en los transportes, en los alimentos, etc., etc.

Se anunció el día de los inocentes y se hizo creer a los mexicanos que nos beneficiaríamos con la reforma energética en un libre mercado donde el precio se fijara por la oferta y la demanda, pero resulta que en México son los políticos quienes deciden los precios y no el mercado. “Inocentes son quienes creen en la demagogia de malos políticos, azules, amarillos, tricolores, naranjas, etc.”

Es deseable y sensato “reducir el precio de las gasolinas, aunque se recorte el gasto público, que como todos sabemos es muy ineficiente”.

Lo realizado por Enrique Peña Nieto en materia energética, haber enajenado los recursos del país a favor de empresas extranjeras, es simple y llanamente traición a la Patria.

MOLQUITERA- El nuevo canciller Luis Videgaray, que admitió su ignorancia en la materia, va a inaugurar la diplomacia mexicana del tapete ante Trump.