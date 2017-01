Podría generarse gran movimiento social por aumento de la gasolina

Chilpancingo, Gro., Enero 5.- De continuar la andanada de arbitrariedades cometidas por el gobierno federal, como el aumento de las gasolinas, se generará un "caldo de cultivo" para un gran movimiento social en el país, advirtió Adrián Alarcón Ríos, dirigente de la Confederación Patrona de la República Mexicana (Coparmex), delegación Chilpancingo, quien retó al gobierno federal a amarrarse también el cinturón, terminar con el despilfarro de recursos de parte de sus funcionarios, abatir la corrupción y castigar a los gobernadores corruptos de los cuales, dijo, Guerrero, ha tenido a sus dos últimos.

El dirigente empresarial, expuso el malestar que dijo invade a los empresarios aglutinados en su organización, por las acciones “drásticas”, tomadas por el gobierno federal de incrementar el costo de los combustibles, con lo que viene a afectar los bolsillos de la clase desprotegida que ya de por sí estaba afectada por la inseguridad y con esto, su situación se viene a agravar aún más.

Persiste agregó Alarcón Ríos, frustración, desánimo, desesperanza, mientras que la credibilidad hacia el gobierno federal está por los suelos, por haber simulado una atención especial para Guerrero con el asunto de la inseguridad y ahora muestra su verdadera intención con este incremento a las gasolinas.

“El gobierno federal no se puede seguir burlando de la pobreza que tanto padecen los guerrerenses y tenemos que responder como ciudadanos, porque el gobierno federal sólo ha estado engañado y no pueden seguir sosteniendo esto”, acusó el representante empresarial.

Y de continuar estas acciones de parte del gobierno federal “podría ser caldo de cultivo para un gran movimiento social de altas dimensiones que podría circundar en toda la república”, advirtió el dirigente de la Coparmex.

Añadió que la Coparmex estaría convocando a representantes de otras organizaciones sociales para determinar algunas acciones de protesta, aunque de ante mano, descartó la posibilidad de marchas y toma de carreteras, podrían movilizarse pero de manera responsable indicó porque está comprobado que en Guerrero se logra poco alterando el orden público, dañando el libre tránsito de las carreteras y afectando a la ciudadanía que es la que menos culpa tiene, buscarán medidas nuevas, innovadoras, creativas que no interrumpan la vida diaria de los ciudadanas pero logren que su inconformidad, que sea escuchadas por el gobierno.

Alarcón Ríos, también llamó al gobierno federal, a que apretarse el cinturón, pero sobre todo, a amarrarse la manos con tanto despilfarro y pare los actos de corrupción que cometen sus funcionarios, y los gobernadores en el caso de Guerrero, dos que acaban de pasar.

Con estos incrementos, se prevé una situación muy difícil para los mexicanos y guerrerenses en el ámbito económico, ya que han comenzado la andanada de aumentos en todos los productos, aunado a las amenazas del presidente electo de Estados Unidos, como parte de los costos políticos por decisiones torpes tomadas por el gobierno mexicano.

El representante de la Coparmex Chilpancingo, tampoco descartó la posibilidad de sumarse a los transportistas en su anuncio de interponer un amparo ante un tribunal federal en contra de este incremento en los hidrocarburos.