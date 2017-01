Gasolinazo provocará aumento en precios de canasta básica: Álvaro

Iguala, Gro., Enero 5.- El incremento de hasta el 20 por ciento en la gasolina provocará un aumento en los precios de la canasta básica, dado que afecta a toda la cadena productiva y el mayor impacto será en el precio final, el cual recae en el consumidor que verá reducida su capacidad de compra, afirmó el delgado de Economía en Guerrero, Álvaro Burgos Barrera.

“Es una situación complicada que se está dando en estos momentos, ha habido una serie de inconformidades por diferentes sectores sociales que hemos visto en estos últimos días, pero vamos estar atentos a los precios de los bienes y servicios de los que consume la sociedad”.

Burgos Barrera remarcó que nadie va a dar un documento oficial que autorice cierto incremento a los precios de los servicios y productos, porque hay un libre comercio y no existe por decreto un documento que diga “vamos a controlar los precios que anteriormente hace muchos años se tenía de productos básicos sobre todo del azúcar, la gasolina, del frijol, del maíz, hoy estamos viviendo en una economía de libre comercio, en donde la oferta y la demanda pone los precios a los consumidores”, precisó.

Dijo que la delegación a su cargo va a estar pendiente de estos ajustes que lógicamente se irán haciendo en relación al incremento que se está implementando con el alza de la gasolina, y que es un incremento fuerte para la economía de las familias guerrerenses.

“En el caso de la tortilla, del transporte y algunos otros sectores comerciales en relación al incremento que van a tener estos bienes y servicios que ya están anunciados, y viene repercutiendo a la sociedad”, indicó.

Dijo que México está en un sistema de libre comercio y los productos se mueven en ese sistema y los incrementos se dan básicamente por la oferta y la demanda, subrayó que habrá repercusiones, pero a la medida que existe esta competencia o esta oferta de los diferentes productos y de esa medida se irán dando los incrementos que tengan los comerciantes.

Dijo que el incremento de estos productos, no sólo está afectando a Guerrero, sino a todo el país y como ya se ha comentado, se ha estado subsidiando el precio de la gasolina y hoy se está transitando en la liberación de estos productos y al principio sí va a tener un impacto fuerte, "pero esperemos que a lo largo del año se vayan asentando y se hagan los ajustes que se están haciendo", subrayó.

Indicó que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ya debe de estar al pendiente de que el costo de los productos de la canasta básica no se vayan a incrementar.