*Saquear tiendas no beneficia a nadie

*Urnas, donde se refrenda o rechaza a los partidos políticos

Inicia el año de una manera complicada en materia económica y social. La gravedad de esta medida es percibida como un fallo del grupo que gobierna la república, por lo cual se complicará el futuro no solo de la nación, sino del mismo ante la cercanía de las elecciones.

Pero salir a bloquear las gasolineras no ayuda en nada, más que para el desfogue emocional; una especie de catarsis que ha desembocado en saqueos de tiendas. ¿Oportunismo de algunos o simple respuesta ante el descontento por el aumento de precios?

Nuestro sistema político está construido para que la verdadera muestra de descontento se exprese en las urnas el día de las elecciones.

Es cuando se refrenda o retira la simpatía por algún partido o político. Sus dirigentes lo saben y aunque es lugar común que se cochupea la elección, durante el pasado proceso electoral del 5 de junio del 2016, el PRI perdió cuatro gubernaturas importantes en magnitud y manejo de presupuesto, entre ellas Veracruz, gracias al desastroso comportamiento político y psicópata de Javier Duarte.

En Veracruz el tricolor no pudo contener el descontento social que el gobernador prófugo provocó, aparejado con la profunda violencia que afectó a miles de familias.

Otro partido que perdió en las elecciones del 2016 fue el PRD, que retrocedió en ranking electoral.

Antes de llegar a la elección del 2018, el sistema de partidos se cimbrará porque se disputarán las gubernaturas del Estado de México, Coahuila y Nayarit. El estado más importante lo representa el Estado de México, al contar con 11 millones 365 mil 697 electores, en comparación con Veracruz, éste tiene 5 millones 605 mil 560 electores.

Y porque de ahí es el grupo de Peña Nieto, Atlacomulco, y el gobernador que sigue suspirando por ser candidato a presidente de la república, por el tricolor, claro.

Sin embargo, fue con Salinas de Gortari que se rompió la capacidad que tenía el presidente para nombrar al sucesor y protector, con el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Hoy se empieza a vislumbrar una división entre los hombres del poder priista. Y asalta necesariamente la pregunta, acerca de la capacidad que tiene o tendrá el presidente para mantener la unidad y poder ungir al candidato, o ¿tendrá que escuchar a las voces discordantes antes de quedarse solo?

En la arena electoral nadie quiere perder y es de suponerse que quienes no están de acuerdo en la manera en que el grupo de neoliberales conducen la nación, no van a ceder fácilmente y permitir que otro de sus miembros prolongue el mandato del mismo, con las mismas prácticas de política económica.

Salinas gustaba decir que venían a gobernar 18 años, y su grupo solo pudo hacerlo por seis, los de su mandato.

Pero para saber qué pasará faltan algunos meses.

Mientras, es conveniente hacer un llamado a la tranquilidad y prudencia política. Nada se gana con que la población salga a saquear las tiendas ante la falta de un plan de acción serio de aquellos que han estado haciendo los llamados a salir a manifestarse.

Ante este descontrol en las manifestaciones, existe el riesgo de que la violencia escale hasta terminar en tragedia. Eso es lo importante por evitar.