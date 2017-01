El “gasolinazo” del año

Iguala, Guerrero, Enero 5.- Estimados lectores milenarios, señoritas, caballeros, en estos primeros días del año 2017 sólo existe un tema en la mesa y es el incremento en el precio de la gasolina y diésel.

El día de ayer, el Lic. Enrique Peña Nieto, mandó un mensaje a la sociedad mexicana desde la residencia oficial de Los Pinos, donde puntualizó que el aumento en los costos del combustible es una medida indispensable al pretender que la nación tenga una “estabilidad económica”, señaló que, de no hacerlo así, las consecuencias serían aún más dolorosas para el pueblo mexicano, y que apela a nuestra compresión de los argumentos que llevaron al gobierno a tomar esta decisión.

Agregó que entiende perfectamente las molestias y el enojo que existe entre la población en general, que no es una medida fácil y que, además, no permitirá abusos ni alzas injustificadas. Textualmente recitó:

“El ajuste en el precio de la gasolina no es resultado ni de la reforma energética ni de la reforma hacendaria ni se debe tampoco a un incremento en los impuestos, refleja más bien esta medida el aumento en los precios internacionales de la gasolina, y es una medida responsable y consistente en lo que he definido es una prioridad para mi gobierno que es preservar la estabilidad de la economía de nuestro país”

La inconformidad de los ciudadanos es creciente y existen varios focos rojos a lo largo del mapa del territorio nacional, desde marchas hasta bloqueos, pasando por saqueos y vandalismo en instalaciones dispensadoras de combustible.

Como millennials responsables y comprometidos con nuestro país, creo que no podemos ignorar el rumbo que está tomando nuestro bello México, es imprescindible que al menos nos mantengamos informados de cuanto ocurre, para que no perdamos de vista el país que se nos está entregando.

Nuestro papel es ser totalmente conscientes de lo que acontece y no ser inocentes en nuestra postura al desconocer la situación. Si creemos, por ejemplo, que la única forma de hacer algo por el país y mejorar el contexto es preparándose, formándose como profesionista, adelante, trabajemos duro por ello, dediquémonos por completo a nuestros estudios para aportar lo mejor a nuestra tierra. Por otro lado, si pertenecemos al sector que se manifiesta para expresar su inconformidad, bien, pero sobre esta postura deben saber que pocas veces el gobierno da un paso hacia atrás si no es la totalidad de la sociedad la que se hace escuchar. Además de que muchas veces las manifestaciones se vuelven del tipo vandálico y lejos de ganar simpatizantes para que se sumen a la causa, empiezan a contar solo con el repudio de los habitantes locales. En ningún momento es aceptable ser un espectador que ni siquiera sabe lo que ocurre.

Cualesquiera que sean tus ideales, tengan siempre en cuenta que la elevación en los costos del combustible es algo de nuestra total incumbencia, no adoptemos una postura apática y mediocre donde digamos con tonto orgullo que este tipo de temas “no nos importan” porque aun así nos estará afectando, es en situaciones como estas donde debemos de estar al pendiente de cómo se van dando las circunstancias, para que tampoco quieran vernos la cara en determinado momento con algún falso noticiero en televisión o programas matutinos conducidos por personas que consideran que “el precio del dólar no afecta a los mexicanos”.

No nos engañemos queriendo “cerrar los ojos y así nadie nos ve”, de esta manera sólo estaremos cediendo el terreno para que más modificaciones de esta naturaleza tengan lugar, orquestados por nuestros gobernantes quienes, en muchas ocasiones, como lo ha demostrado la historia, no siempre nos muestran su verdadera cara -intenciones- con sus declaraciones, lo hacen con sus acciones.

Me despido, no sin antes reiterarles mi preocupación por la nula importancia que en ocasiones le damos a este tipo de temas, no lo hagan así. Reciban de mi parte un afectuoso saludo y les deseo un excelente fin de semana. Nos leemos hasta el día martes.

