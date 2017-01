Y así arrancamos el 2017...

Antes que otra cosa quiero aprovechar este espacio para saludar a mis lectores que siempre están al pendiente de este espacio. A ellos y ellas quiero desearles un excelente inicio de año 2017. Quiero expresar a ustedes mis mejores deseos de salud y abundancia. Que no falten los objetivos en sus caminos, que las metas personales y profesionales que se han planteado para este nuevo año sean alcanzadas y que sobre todo, este año los haga muy felices y mejores personas y aunque no siempre es fácil, nunca debemos claudicar.

Quiero empezar con una frase que en el argot del Ejército Mexicano es muy común: “cuando sientas que no puedes, y te quieras ya rendir, descansar acaso debes, pero nunca desistir”, esta frase me gusta mucho y aplica para cualquiera de nosotros, sea cual sea nuestra historia y hoy, comenzando el año creo que es de vital importancia que sepamos que los retos estarán ahí afuera, esperando por nosotros para superarlos y convertirlos en éxitos alcanzados. En este 2017 salgamos a dar lo mejor de nosotros a nuestras familias, a nuestros amigos y a nuestro trabajo. La situación no es sencilla, por eso México necesita la mejor versión de nosotros mismos.

También quiero enviar saludos especiales desde este espacio a nuestras Fuerzas Armadas desplegadas por todo el país, pero también a los que cumplen misiones en el extranjero. A todos ellos y ellas, gracias por su servicio, sacrificio, entrega y valor. Mil y un gracias, les deseo un año exitoso, lleno de salud y amor.

Entrando en materia, el año nos recibió con una alza en los precios de las gasolinas y claramente el hecho genera un descontento entre la sociedad, sin embargo, no basta con enojarse y querer bloquear por días las gasolineras, finalmente no consumirla en tres días, manifestarnos violentamente y generando caos no es una buena opción pues se genera vandalismo y desestabilidad, por ende poca confianza en los sectores políticos y económicos, generando su vez desconfianza entre los inversionistas, dejando pasar oportunidades de crecimiento, empleo y estabilidad.

Pero ¿conocemos el motivo? La reforma energética buscó eliminar los mecanismos de estabilización de precios para mantenerlos en la franja de fluctuación establecida, haciendo caso omiso de los precios e índices internacionales. Si bien se detienen las alzas en los precios, a la larga no son procesos rentables.

El problema recae en un objetivo de liberalización de mercado, que de fondo no suena mal, pues permite una libre interacción entre oferta y demanda y en teoría permite que las fuerzas del mercado regulen al mismo en beneficio de los consumidores. Sin embargo, la Comisión Federal de Competencia Económica afirma que nuestro país no cuenta con las condiciones necesarias para que el eje rector del sistema, denominado “competencia” aparezca y haga su labor.

El principal problema recae en la falta de infraestructura e incapacidad para transportar y almacenar combustibles. En segundo lugar, los monopolios regionales y la no homologación de normas de calidad en el país y que tienen un impacto en el medio ambiente.

Diego Castañeda, economista por la University of London afirma que el negocio de las gasolinas es un monopolio natural en el que, por los elevados costos, se recurre a la elaboración de economías de escala, asegurándose estar en el grupo más fuerte y capaz de invertir.

Sin embargo, el verdadero problema recae en el abandono de los gobiernos (incluso de la tan famosa reforma energética) para invertir en las capacidades de refinación e infraestructuras de transporte distintas a las carreteras.

Se podría decir que en México se nos olvidó que era importante invertir en nuestra propia infraestructura de producción, distribución y venta. ¡Oh sorpresa!, en México se importa el 60 % de la gasolina que consumimos y sí, como te podrás imaginar su precio es cotizado en dólares, y claro, como también sabes, el peso se sigue devaluando, entonces, donde se suponía que quedaba el libre mercado, no queda más que un sistema de competencia abierto a los que puedan invertir en solucionar los problemas de abastecimiento y transporte, es decir, marcas y compañías multinacionales cuyos capitales privados llevan los beneficios a otros lados.

El otro asunto tiene que ver con la importación. Pemex importa combustibles, y ahora los privados podrán también hacerlo sin restricciones mayores a los que marcan las leyes arancelarias, como con cualquier otro producto. Si los privados lo hacen de manera más eficiente, quizá los precios puedan bajar en el mediano plazo. Sin embargo, lo ideal sería ya comenzar a plantearnos la necesidad de refinar nuestro propio crudo. Como el asunto es complejo y no se resolverá rápido pues hay que hablar del tema de la importación.

La Dra. Lourdes Melgar, profesora del MIT y ex subsecretaria de Hidrocarburos afirma que aun con los incrementos, México seguirá teniendo gasolinas con los precios de los más bajos de la OCDE. Sin embargo, quiero tomar otro rumbo en el análisis.

En nuestro país se importan gasolinas según los reglamentos de cada estado, al no haber regulaciones estandarizadas, hay lugares donde las mismas son de baja calidad, generando contaminación excesiva, pues aunque el secretario del Medio Ambiente, Rafael Pacchiano Alamán afirma que no hay motivo para creer que los índices de contaminación pueden ser altos por la mala calidad del combustible, también es una realidad que PEMEX no tiene sistemas de verificación de calidad para la gasolina que entra en el país proveniente de los Estados Unidos, Holanda, España, India, Bahamas, Antillas Neerlandesas, Francia y Trinidad y Tobago.

El plano comparativo siempre es con los Estados Unidos y hay que ver dos cosas específicamente; ellos pueden competir en un régimen donde el precio de las gasolinas es muy barato porque sus producciones son excedentes a la demanda, sin mencionar sus equipos logísticos y su capacidad de refinación. En México no se puede acceder a ello porque en primer lugar importamos más de la mitad de nuestro consumo, es decir, nuestra producción está por debajo de nuestra demanda, lo cual, aumenta los precios por pura ley de oferta en relación a la demanda.

En segundo lugar, México tiene que lidiar con una crisis económica derivada de la caída de los precios en el crudo a nivel mundial y que es llevadera gracias a los impuestos cobrados al consumidor de combustibles pero aquí viene la parte graciosa del asunto. Evitamos al máximo el pago de impuestos… está bien, cada quien tiene su manera de ver las cosas, pero si no hay recaudación, la eficiencia de los servicios será deficiente siempre.

Como siempre quedo a sus órdenes para comentarios y opiniones. Les dejo un abrazo enorme y deseo que estén teniendo un excelente inicio de año.

