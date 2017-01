Cumplen destinos turísticos de Guerrero con expectativas: ERE

Acapulco, Gro., Enero 4.- Los destinos turísticos de Guerrero están cumpliendo con las expectativas de lograr las metas en cuanto a captación de visitante durante esta temporada vacacional que está a punto de concluir. Lugares de playa y recreo como son Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo, Taxco (dentro del Triángulo del Sol), así como los litorales en la Costa Grande y Costa Chica, continúan con buena afluencia de paseantes.

De acuerdo a información proporcionada por el secretario de Turismo, Ernesto Rodríguez Escalona, las cifras de ocupación hotelera durante los días previos a la celebración del Año Nuevo fluctuaron entre el 95 y más del 98 por ciento en destinos como Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo; en los primeros días del presente año los números en estos dos destinos de playa fueron del 80 al 86 por ciento. Asimismo en Taxco los niveles de ocupación oscilaron entre el 76 y más del 80 por ciento.

La misma dependencia estatal detalló que se espera que la cifra de visitante haya rebasado el millón de vacacionistas previsto para esta temporada de invierno. Recordó que durante el 2016 y finales del 2015, Guerrero y sus distintos turísticos, en concreto el Triángulo del Sol, recibió la visita de más de 11.5 millones de visitantes y precisó que en diciembre del 2015 se recibieron a 913 mil turistas, en Semana Santa 2016 a 813 mil, en la temporada de verano a un millón 25 mil vacacionistas.

Los números, de acuerdo a la Secretaría de Turismo antes de iniciar la temporada de vacaciones eran que: En Acapulco se esperaban 525 mil visitantes, en Ixtapa-Zihuatanejo más de 360 mil turistas, Taxco más de 100 mil y en otros municipios de vocación turística en el estado como Costa Grande, Costa Chica, Zona Norte y Centro las cifras oscilaban en alrededor de 100 mil visitantes, estas estadísticas serán superadas, ya que Guerrero como destino turístico se ha convertido en el lugar preferido.

La Secretaría de Turismo se mostró confiada en que las expectativas de rebasar el millón de visitantes sea superada, ya que aun cuando concluyeron las fiestas decembrinas los niveles de ocupación hotelera en los primeros días del año 2017 se mantienen por arriba del 80 por ciento y se espera que esto siga hasta el fin de semana.

Por otra parte, la misma dependencia estatal sostuvo que en Acapulco y Zihuatanejo el número de cruceros que arribaron fue de 11 en la temporada y reiteró que se tienen confirmados para lleguen 39 cruceros, 34 en Acapulco y 5 en Ixtapa-Zihuatanejo, por lo que recordó que antes de que asumiera como gobernador Héctor Astudillo Flores, el arribo de navíos turísticos a Guerrero era nula.

ACAPULCO, DESTINO DE GRAN TRADICIÓN Y ATRACTIVO PARA VISITANTES

¿Y cómo no enamorarse de Acapulco con toda la variedad que ofrece? Y es precisamente eso por lo que los turistas que se encuentran disfrutando de las playas de este destino, no dudan en calificar al destino como el mejor lugar para vacacionar.

Sin duda alguna, la gastronomía es un punto de referencia; ir a Acapulco y no degustar los platillos que el puerto ofrece, es perderse de una gran parte de la tradición que todo turista debe vivir; el pescado a la talla, el ceviche, el pozole y las famosas “pescadillas” son sólo algunas de las delicias que todo paseante debe probar al menos una vez en la vida sin dejar de mencionar las bebidas como el chilate o los cocos locos.

Gonzalo Macías Valladolid, mejor conocido como “el Charly”, lleva 40 años al servicio de los turistas en un pequeño restaurante en la playa Icacos; ahí, el Charly comenta que la calidad de sus mariscos es esencial, pero “sobretodo el servicio que les damos siempre con la mayor intención de que el turismo esté bien y satisfecho”.

En esas cuatro décadas, “el Charly” ha hecho que propios y extraños disfruten de un buen ceviche fresco a la orilla del mar, pescadillas de cazón y también de los tradicionales “sopecitos”, acompañados por una de las bebidas cien por ciento acapulqueña para los más arriesgados, los “cocos locos” que son hechos a base de agua de coco natural, ron, tequila, vodka, jugo de limón y ginebra.

“Venir a la playa y no tomarse un agua de coco, directamente del coco, es no haber venido a Acapulco, es no probar Acapulco” dice el Charly mientras le sirve un vaso con agua de coco natural al hijo de uno de sus clientes; “el agua de coco te revive, te hace crecer”, le dice.

Otro atractivo que sin duda ha acaparado la atención de acapulqueños y visitantes es la tabla hawaiana o “stand up paddle board” es uno de los deportes acuáticos que se pueden practicar en la playa Icacos desde hace poco más de 5 años, para ésta actividad únicamente se utiliza una tabla larga o tabla hawaiana, un remo y mucha actitud como lo indica Gonzalo Acosta Martínez, instructor e iniciador de este deporte en el puerto.

Desde las siete de la mañana se puede apreciar desde la orilla de la playa a un grupo de personas con sus remos, sobre tablas largas surcar el mar tranquilo de una de las bahías más hermosas del mundo. Sin duda, uno de los deportes que más llama la atención.

“Fantástico deporte al aire libre en contacto con la naturaleza, es excelente ejercicio de cardio, divertido y en contacto con el agua, la tierra, y cielo; disfruté mucho la vista panorámica, esto es de lo mejor para pasar un buen rato en familia o con amigos en Acapulco” dijo la señora Ana Laura Torres, quien por primera vez realizó el recorrido en la tabla.

“Esto es para quien quiere disfrutar algo diferente en Acapulco, algo que se sale de lo acostumbrado y es diversión sana que puede ser practicada por personas de todas las edades, incluso acompañados de sus mascotas” comentó Gonzalo; quien resaltó que afortunadamente, esta temporada vacacional ha sido excelente para todos los prestadores de servicios de deportes acuáticos.

“El clima está fenomenal, el mar está tranquilo, bien clarito, no hay oleaje ni marea, está perfecto” dijo Gonzalo al indicar los motivos que han hecho de esta playa la ideal para practicar éste deporte, además, invita a todos a acercarse a probar cosas nuevas que hay en Acapulco y poder así vivir unas vacaciones memorables.

Por todo esto y más, en Acapulco se viven las mejores experiencias, en un gran ambiente.