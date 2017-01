Política al Margen

Argonmexico / Esa ola, podría volverse tsunami… Este lunes 2 de enero, en plazas públicas, vialidades y carreteras de gran parte del país aparecieron grupos de opositores al aumento a las gasolinas, casi siempre jóvenes, algunas veces encapuchados, quienes protagonizaron protestas mediante bloqueos, choques contra la policía y hasta saqueo de gasolineras.

Y mientras en redes sociales surgían uno tras otro los incesantes memes de repudio al “gasolinazo”, por el incremento a gasolinas y diésel, que entró en vigor este domingo 1 de enero, en ciudades como Acapulco, Toluca, la de México, Colima, Chiapas, Guadalajara, Monterrey, Cuernavaca, Tijuana, Mexicali, Veracruz, Uruapan, Oaxaca, Ecatepec y muchas más las protestas crecían.

Desde la mañana de este lunes se reportó la presencia de inconformes en la CDMX, al igual que en los estados de Colima, Chiapas, Guerrero, estado de México, de Morelos, Michoacán, Veracruz. En el puerto jarocho, se registraron prácticamente tres manifestaciones simultáneas contra el incremento de los combustibles.

Una protesta fue protagonizada por ciudadanos, otra por taxistas y la tercera por miembros del partido Morena quienes de forma simbólica tomaron las instalaciones de “El Sardinero” donde se almacena todo el combustible de Pemex que llega a la región. Guillermo De luna Martínez, taxista independiente, opinó que la problemática de la gasolina afectará a la ciudadanía en general, incluso a los empresarios quienes podrían tomar medidas como reducir las fuentes de empleo.

Los taxistas realizaron un plantón en el estacionamiento del Auditorio Benito Juárez, donde estacionaron las unidades en las que pegaron cartulinas con sus peticiones y reclamos. En tanto que en Chiapas, encapuchados protagonizaron un bloqueo carretero sobre el tramo Arriaga–Tapachula a la altura del municipio de Huehuetán, región del Soconusco, en protesta al alza de la gasolina; en Tuxtla Gutiérrez, otro grupo tomó una estación de servicio.

Integrantes del Consejo Estudiantil de Escuelas Normales de Chiapas bloquearon a su vez la gasolinera que se ubica en la entrada a la cabecera municipal de Huehuetán, y atravesaron vehículos de carga pesada para exigir bajen el precio del litro de combustibles.

También se conoció que a la ola de protestas y movilizaciones de rechazo al aumento de gasolinas se sumaron manifestantes en los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Campeche, Yucatán, Tamaulipas, Sonora, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Puebla.

Este martes la situación de reclamo social continuó. Pero, a todo esto, mientras Pemex exige a los inconformes dejen el paso libre a sus instalaciones y centros de almacenamiento de combustible, los diputados de PRI, PAN, PVEM, Panal y demás que avalaron la Reforma Energética no dicen esta boca es mía. En la defensa del aumento han dejado solo a Enrique Ochoa Reza…

Relevo en Tlaxcala… Con el primer día del año inició también Marco Mena su gestión como Gobernador del Estado. Ante miles de sus coterráneos, se comprometió a construir un gobierno que pase de la gobernabilidad típica a una gobernanza moderna, y a trabajar en tres grandes líneas para mejorar la vida de las familias tlaxcaltecas: educación, salud y empleo.

En el Centro de Convenciones de la capital del estado, el nuevo Mandatario estatal cumplió la protesta de ley ante los miembros de la LXII Legislatura local y de miles de ciudadanos, a quienes invitó a elegir “el camino de ser modernos, al tiempo que mantenemos nuestras tradiciones más nobles y el orgullo por nuestra historia. Es perfectamente posible”.

Acompañado por la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, representante del presidente Enrique Peña Nieto, expuso que en Tlaxcala se reafirma el respaldo del Gobierno Federal como en cada una de las entidades del país, lo que ha permitido la viabilidad de distintos logros.

Reconoció la gestión de su antecesor, Mariano González Zarur, cuyo gobierno mejoró indicadores sociales y la calidad de vida de los tlaxcaltecas. “Nos preceden logros que sería mezquino no reconocer, más aún si esos logros forman parte de la plataforma con la que llegaremos al futuro que queremos”.

Adelantó que en su mandato, que concluye el 31 de agosto de 2021, la educación es vital para tener prosperidad social y ser más iguales, por ello, atenderá cuatro aspectos: revalorar el rol social del magisterio, trabajar con la comunidad para mejorar juntos las instalaciones escolares, promover con becas el amplísimo talento de la juventud tlaxcalteca, y vincular las competencias laborales que la educación brinda con las oportunidades de trabajo que hay en la región.

En el eje de salud, anunció que los trabajadores contarán con el respaldo del Gobierno, pues se modernizará la estructura operativa y administrativa, así como la infraestructura y el acceso a los servicios de emergencia.

Y en empleo, Marco Antonio Mena aseguró que atraerá inversión privada y pública que permita incrementar plazas laborales mejor remuneradas, fomentar la equidad de género laboral, crear infraestructura, modernizar el nivel tecnológico y elevar los niveles de producción, productividad y competitividad.

“Estamos en el inicio de un punto de inflexión en la historia del mundo, de nuestro país, de nuestro querido estado. Desafíos e incertidumbres están al acecho. Tlaxcala, sus mujeres y sus hombres, estamos en la capacidad y en la oportunidad de superar los retos para poner por delante la grandeza y el trabajo de los siglos de historia que nos dan fundamento”.

Al evento acudieron los gobernadores de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas; Guerrero, Héctor Astudillo Flores; Puebla, Rafael Moreno Valle; Yucatán, Rolando Zapata Bello; y el mandatario electo de Puebla, Antonio Gali Fayad quien asumirá el gobierno el 1 de febrero próximo.

También asistieron los exgobernadores: Tulio Hernández Gómez, Samuel Quiroz de la Vega, José Antonio Álvarez Lima, Alfonso Sánchez Anaya y Mariano González Zarur. Héctor Israel Ortiz no acudió a pesar de formar parte del nuevo Congreso del estado como diputado local.

Igualmente acudió Enrique Ochoa Reza, Presidente Nacional del PRI; el máximo dirigente de Nueva Alianza, Luis Castro Obregón; el Oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación, Jorge Márquez; senadores y diputados federales.

Respecto a las declaraciones 3de3, dio a conocer que en breve sus colaboradores estarán cumpliendo este compromiso de campaña; pero si alguno de los miembros de su equipo no cumple le exigirá renuncie.

Respecto al incremento en el precio de la gasolina, dijo no haber previsto un aumento al costo del pasaje, pues será sensible en el ingreso de las familias tlaxcaltecas; es decir, no autorizará nuevas tarifas al transporte público. Vale anotar que al término de la ceremonia Marco tuvo que dedicar hora y media a saludar y tomarse fotos con los asistentes. Y es que le ganaba el gusto por abrazar a la gente, su gente…

argondirector@gmail.com y argonmexico@gmail.com

