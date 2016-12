Reflexiones

* La cuacuana

A TODOS LOS AMIGOS Y LECTORES LES DESEAMOS UNA GRAN NOCHE BUENA Y UNA BUENA NAVIDAD… NO SON TIEMPOS SENCILLOS SABEMOS QUE NOS DARÁ MUCHO TERROR ENFRENTAR EL 2017, PERO YA LOS AUMENTOS ESTÁN DICTADOS POR LOS GOBERNÍCOLAS…. SIEMPRE Y CUANDO NOS DEJEMOS. RECUERDEN QUE SI QUEREMOS UN PAÍS DIFERENTE LO ÚNICO QUE NO PODEMOS CONTINUAR SIENDO ES SER INDIFERENTES…

MIENTRAS LOS PILLOS Y SAQUEADORES DE OAXACA SIGUEN EN LA MILONGA, GOZANDO DE LOS MILLONES QUE SE LLEVARON, LOS OAXAQUEÑOS NOS TRONAMOS LOS DEDOS Y EL GOBERNADOR ALEJANDRO MURAT PIDE 700 MILLONES PARA PAGAR SALARIOS, AGUINALDOS Y DEUDAS DEJADAS POR LOS SOCIOS Y CÓMPLICES DE GABINO CUÉ… PUES YA NO ENTINEDO NADA…SERÁ QUE HAY PACTO PARA QUE NO SE LE PERSIGA, TAL COMO DICEN, LLEGÓ AL MISMO CON EL PRESIDENTE PEÑA NIETO, DESDE LA CIMA DE LA CONAGO?... MUCHOS CÓMPLICES DE GABINO AHORA SON PREMIADOS CON PUESTOS FEDERALES Y CONTRATOS… A SABER.

Peña Nieto sale de vacaciones del 26 al 4 de enero y Mario Villanueva sale de prisión norteamericana el próximo viernes y pasaría Navidad en México…en familia, como Chabelo…

Como noticia alarmante se dice que saquean casas en Las Lomas y San Jerónimo y ningún ladrón es detenido… ¿Pues qué esperaban? Si saquean a los estados en el país y tampoco hay ningún detenido. Algunos saqueadores serán diputados por sus entidades… así es la impunidad, otros, están en activo.

¿Cómo ahorran los más ricos del mundo?.... pues robando a los demás…. como decía mi abuelito: todo lo que te sobra te lo robaste…

Son miles los afectados, los saqueos en los estados, los robos descarados se reflejan seriamente en los aumentos de impuestos, cobros, ajustes, generación de impuestos anticonstitucionales, aumentos de precios, desocupación, afectación a programas sociales, en fin, se destroza la vida de millones de seres humanos mientras los políticos nos salen con el cuento de que no pueden actuar en contra de los delincuentes señalados y conocidos por todos los afectados para no “violar el estado de derecho”, cuando los saqueadores no solamente lo violaron sino que nos joden a todos. Hay desesperación y puede existir confianza en los nuevos gobernantes que fueron electos porque todos ellos levantaron la bandera de que actuarán con mano firme en contra de los corruptos y los llevarían a prisión y rescatarían los millones robados para que el ciudadano no se viera obligado, como lo están haciendo hoy, de que pagara por lo que otros se robaron. En los casos de Veracruz, a pesar de que llega también otro ratón de presupuestos al poder, cuando menos, actúa y recupera de inmediato más de mil 200 millones de pesos, deja sin efecto el cobro de tenencias y genera algo de esperanzas. En Quintana Roo, donde un primo hermano sustituye a Roberto Borge que ha salido ratón de presupuestos y negociante de cosas robadas, se levantan imputaciones a sus colaboradores por más de 2 mil trecientos millones de pesos y no sabemos si Borge será llevado ante la justicia, porque los lazos familiares tienen mucho que proteger… en Puebla, todo queda entre familia, en Hidalgo todo queda en lo mismo, en Chihuahua mucha pólvora y nada de infiernitos, como que se llegó a una adecuada negociación y mucho de lo robado llegará a los bolsillos de los nuevos funcionarios para que todo siga igual, en Oaxaca, al parecer, efectivamente actuaron fuerzas de la ultraderecha con Gerardo Gutiérrez Candiani, consentido del Presidente Peña Nieto, por los “favores recibidos” del CCE, al punto tal que lo nombra en importante puesto con genial presupuesto y le permite ser el conducto para que Gabino Cué y sus hampones no tengan problemas (hasta ahora), y se queden con lo robado y saqueado al empobrecido pueblo de Oaxaca… al grado de que, Alejandro Murat, anda consiguiendo para la nómina y pagarle a los empresarios a los que se robó en forma descarada…

Con hueso se han topado los grillitos que le han tratado de buscar muchos pies al gato con provocaciones contra Alejandro Murat Hinojosa. Pensaron que su juventud no le daría capacidad para enfrentar los retos y resolver problemas, y en días, ha venido resolviendo muchos de los añejos conflictos y problemas que han dejado distintas administraciones, se olvidaron que, primeramente, es un eficiente administrador formado y forjado en la política, que cuenta con el conocimiento necesario de Oaxaca para entender los problemas y saber de sus actores y tiene, sin duda, una claridad de lo que se debe hacer en sus diferentes tiempos. No anda dando golpes de ciego ni buscando a quién joder y a quién robar, como lo han hecho muchos de los políticos que se han ido y que, ahora, deben estar atentos a los distintos grupos que les investigan y demandan su castigo y recuperación de los fondos robados al empobrecido pueblo oaxaqueño. Tenemos conciencia de que podremos confiar y apoyar a un político joven que sabrá responder a los reclamos populares porque su ambición es la de servicio y de ayuda a su propio pueblo que le ha brindado confianza y tiene esperanza de una vida mejor.

Que pasen una gran noche buena y que disfruten, con reflexión y solidaridad, la Navidad.