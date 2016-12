De adicto a ADICTO

* LA LIBERTAD NO TIENE PRECIO

Lo mejor de la vida, es vivirla en libertad

Libre para usar el celular, mañana tarde y noche, chatear a tus anchas, pedir una pizza a domicilio, ir a los tacos, los elotes, las hamburguesas, por supuesto, al cine, comprando antes del estreno, palomitas refrescos, chocoleas y refrescos, libertad es tomarte un café con quien tú quieras, a la hora y lugar de tu elección, levantarse a la hora que quieras, igual dormirte, comprarte lo que puedas y lo que desees, estas en libertad de relacionarte con las personas que te sean atractivas, de convivir con ellas, la libertad comprende tus elecciones para tus diversos estados de ánimo, estas en libertad de deprimirte, de andar triste o alegre, tú eliges, de eso se tratara de que hagas las cosas a tu antojo, si no te quieres bañarte, simplemente no lo haces, es libre de drogarte, nadie te lo impide, de fumar y hacerle daño a tu cuerpo, igual de marcarlo de por vida con un tatuaje, la libertad es hermosa y absoluta, completa y está al alcance de cualquiera, puedes robarte un semáforo en rojo, darle una vuelta prohibida, estacionarte en un lugar exclusivo para discapacitados, ser abusos y saltarte la fila, robarle el lugar a una o varias personas, eres tan libre que a veces no te das cuenta de que manera lesionas a otros, puedes escoger qué religión predicar, a qué partido pertenecer, tienes libertad de expresión y de reunión, puedes andar a cualquier hora en cualquier lugar, sin mayor problema, esa libertad, es un derecho, una responsabilidad y un regalo de Dios, un derecho, humano, constitucional y universal.

El libre albedrío

Es tu responsabilidad, con quien te casas, si te embarazas o no, ya sea una, dos, tres, cuatro o más veces, si te divorcias, si permites qué te golpe y te maltraten, es tu elección, también, eres libre de seleccionar que carrera estudiar, donde vivir, que auto comprar, la libertad es sagrada y bien dice el dicho, uno nunca sabe lo que tiene, hasta que lo ve perdido, hoy, vivo en plenitud, pero yo perdí mi libertad, me hice esclavo del alcohol, la cocaína, morfina, de los antidepresivos, el cigarro y me sometí a vivir muerto en vida, atrapado sin salida, perdí salud, dinero, tiempo y lo más importante, perdí a mi familia, le cerré las puertas a la libertad con mis depresiones maratónicas, aislado, frustrado, abandonado de mí mismo en ese callejón sin salida, arruine mi vida y les robe a mis hijos sus ilusiones, viole sus sueños e irrumpí su futuro por aferrarme a una vida de alcohol y drogas, una vida ingobernable, soberbia donde tuve perdidas, muchas pérdidas, como mi libertad, el tiempo por ejemplo, ya no era mi tiempo, era la hora de alcoholizarme en las cantinas, la hora de ir a buscar cocaína o andar de farmacia en farmacia consiguiente la morfina sintética que escasez mucho por el alto consumo que hay, mi libertad laboral se vio perturbada y perdí mi empleo, porque mis adicciones me robaron mi dignidad, mi autoestima, mi amor propio, me arrebataron de tajo mi libertad, porque vivía para drogarme y me drogaba para vivir y muchos como yo, no se dan cuenta de este secuestro, de esta esclavitud que son las drogas, la codependencia de tener una relación toxica, por demás enferma, de estar atrapado en la cama con depresión, no se dan cuenta de que no son libres de que es una gran pérdida, el vivir la vida sin libertad, vivir las vida, encadenado a las sustancias o a las relaciones toxicas, a las actitudes neuróticas o depresivas, nadie quiere darse cuenta, que no tienen libertad en lo absoluto.

Por si fuera poco…Pérdida tras pérdida

Por casi 45 años registre grandes pérdidas en mi vida, perdí una cantidad de tiempo y dinero enorme en las cantinas, horas y horas jugando al domino, diario, tomando hasta caer de borracho, diario, desde muy joven mi tendencia alcohólica fue mayúscula, perdí las dignidad, me hundí en el alcohol, perdí el sentido de la vida, contamine mi mente con pensamientos obsesivos, patológicos, recurrentes, perdí mucho dinero andando en la parranda, en ese vida ingobernable, arruine mi vida matrimonial, fracase dañe y me hice daño, muchos de los daños, han sido irreversibles, me case, la primera vez a los 19 años, llegué borracho a la iglesia, perdí salud, mi condición física se esfumo por tanto cigarro, y alcohol, por tantas desveladas, perdí mi sentido de responsabilidad, no me levantada temprano, dejaba a medio mundo plantado, no cumplía con mis compromisos laborales, a los 17 años, era yo, el director del periódico diario, El Heraldo de Toluca y ahora que reflexiono, analizando mis perdidas, tengo que acreditar que perdí el piso, perdí responsabilidad y compromiso conmigo mismo, pero lo más fuerte, es que perdí mi libertad, caí en las garras del alcoholismo y a los 35 años, me secuestró la cocaína, los daños fueron muy fuertes, perdí mis dientes, la cocaína me descalcifico, perdí la fortaleza de mis huesos, perdí mi vida y me hundí en depresión, me prendí de las pastillas antidepresivas y de la morfina, al final de mi carrera activa, llegue a formarme casi tres cajetillas al día, me fumaba un cigarro cada diez minutos, mientras que en las noches, me despertaba cada hora en la hora y me sentaba en el escusado a fumarme hasta el final un cigarro y se, que como yo, hay muchos esclavos que han perdido su libertad e infinidad de cosas, pero igual que yo, son mediocres, no se quieren y no tienen la voluntad del cambio, prefieren echar su libertad, por el escusado…. Y la familia, cree que se trata de un refriado.

Hay de cárceles a cárceles

Se pierde la libertad, cuando los apegos te dominan, te controlan, el apego al dinero, la avaricia en toda su expresión, muchas personas le dan toda la importancia al dinero, viven, se esfuerzan, para ganar y ganar dinero, hay quienes se olvidan de la familia, se abandonan a sí mismos, de igual manera los adictos al poder, los que de un puesto o curul brinda de uno a otro lado, es parte de la enfermedad emocional, pierden su libertad por sus aberraciones, sus obsesiones y por supuesto, que sufren sus consecuencias. Pierdes u libertad con las adicciones al juego, sexo, gimnasio, fármacos, sustancias toxicas, alcohol, cigarro,, claro, relaciones destructivas, enfermas, malas, insanas, la depresión obsesiva, maratónica, es también una cárcel, una laberinto sin salida, un abismo, profundó y negro, donde el enfermo entra a las arenas movedizas y cada vez se hunde mas y más, una codependencia que se distingue por el control, la manipulación, el chantaje emocional, la extorsión, amenazas y toda la fama de una relación toxica, es también un impedimento de libertad, de esta manera, no se necesita estar en un CERESO, encarcelado, la gente está en prisión de diferentes maneras, sin darse cuenta, vive tras de unos barrotes, como los celos, la celotipia infernal, obsesión que mata, igual, como los miedos, esos miedos que te limitan y te llenan de complejos, por ejempló, el pánico escénico, el miedo a tomar decisiones y a correr riesgos, en lo laboral, miedo al jefe, miedo a la autoridad y lo más triste es que poca gente es la que se enfrenta a su propia realidad y sale de prisión. Muchas gracias ernestosalayandia@gmail.com 614 256 85 20