Pediatrucos... y algó más

* LA EPIDEMIA DEL SIGLO XXI -DON CHIMINO

LA EPIDEMIA DEL SIGLO XXI.- Uno de los retos más importantes en Salud Pública en el mundo es el exceso de peso corporal tanto el sobrepeso y la obesidad. Es tanta la cantidad de personas con estos problemas, es tal la rapidez de su incremento y el daño que produce sobre la salud de la gente que ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial, razón por la que la OMS (Organización Mundial de la Salud) ha denominado a la obesidad como la epidemia del siglo XXI. El sobrepeso y la obesidad aumentan significativamente el riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles, trae mortalidad prematura, reduce la calidad de vida de quien la padece además de consumir gran cantidad del presupuesto que se asigna al sector salud. Casi al 90% de pacientes con diabetes tipo 2 (la más frecuente) tienen sobrepeso y obesidad como causa predisponente. La obesidad está relacionada íntimamente con enfermedades del corazón, con hipertensión arterial, triglicéridos elevados, enfermedad (derrame) vascular cerebral, osteoartritis y puede favorecer la presencia de cáncer de mama, de esófago, de colon, riñón y endometrio. Como consecuencia del sobrepeso y la obesidad fallecen alrededor de 3.5 millones de adultos. El aumento excesivo de peso corporal es un proceso que suele iniciarse en la infancia y la adolescencia debido a un desequilibrio entre lo que comemos y la energía que gastamos. Es bien conocido que un bebé alimentado a base de fórmulas artificiales, en lugar del seno materno, tiene muchas posibilidades de desarrollar obesidad con todas la consecuencias que ello trae, incluido el bullying. Debido a que en México, en los últimos años se ha triplicado el sobrepeso y la obesidad, actualmente ocupa el nada honroso primer lugar en obesidad infantil y adulta, así como el primer lugar en diabetes infantil. En las poblaciones rurales la gente a dejado de tomar leche y agua de frutas naturales para ingerir grandes cantidades de refresco de cola, en especial la Coca. Cada lata de este tipo de bebidas tiene aproximadamente 10 cucharadas de azúcar. Los mexicanos tenemos una predisposición genética para padecer diabetes lo cual, aunado a los malos hábitos alimenticios y no llevar a cabo ejercicios físicos aumenta exponencialmente el número de casos. El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación excesiva de grasa. El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza con frecuencia para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. Para obtener su IMC, divida su peso en kilos por el cuadrado de su talla en metros. De acuerdo a la OMS, un IMC igual o mayor a 25 determina sobrepeso, un IMC igual o superior a 30 indica obesidad, valores tanto válidos para ambos sexos. Una persona diabética puede estarlo sin tener muchos síntomas, de ahí que es muy importante hacer una determinación oportuna de personas diabéticas para proceder a llevar a cabo, todo lo necesario para mantener su niveles de glucosa (azúcar) dentro de los parámetros normales ya que, el exceso de glucosa en sangre afecta a todo el organismo. Un diabético no controlado tendrá una calidad de vida muy afectada y puede pasar por experiencias muy dolorosas como quedar ciego, sufrir amputaciones de sus miembros o terminar dializándose por una insuficiencia renal. Si nos cruzamos de manos, si persistimos en nuestros malos hábitos alimenticios, el Sector Salud se verá copado, ¿será que por eso la nueva Ley de Salud contempla ya no atender enfermedades crónico degenerativas como es la diabetes en los hospitales públicos? Un diabético mal controlado hará sufrir a una familia entera además de consumir cuantiosos recursos económicos muchas veces sólo como paliativo.

DON CHIMINO.- Apenas no tarda, cuando jue la tercera posada, tábanos en su cantón de mi compa Chón, allá por la coloña Ejidal. Me invitó porque a él le tocaba poner las piñatas, el ponche y dar aguinaldos en la posada de su calle. Me dijo que llegara yo temprano pa echarnos unos ponches con piquete y pos ni modos de hacerme del rogar. Como ora escurece bien temprano, me jui a eso de las 6 en mi Forcito, apenas llegando, que saca una bolsota de cacaguates, unas jícamas peladas y cortadas en cachos regulares, con salsa que le mientan botanera y chile en polvo espolvoriado, del de pozole. Yo de por sí soy re cacaguatero, en l´horita me comí un chingo, con perdón de Usté, ya tenía yo mi montaña de cáscaras en la mesa cuando llegó Chón con uno como tazón derondo y casi del tamaño de un vaso de veladora con ponche para mi, venía echando humo y se le miraba saliendo su pedazo de caña rajada. Y que me dice mi compa, “a ver Chimi, le voy a echar su chorrito de tequila a tu ponche, tú me dices cuánto le echo” Y que le digo, pos compa, tu voltéale la botella y le echas el chorro contándole hasta 10 y con eso tengo. Lo que no le tantié bien jue que la botella taba media bocona, que mi compa es medio lento pa contar y tonces quedó mi ponche bien cargado de piquete, pero, con lo calientito que taba, ni lo sentí. Y más menos sentí lo juerte del chínguere porque me lo jui cuchariando con una cucharita que me emprestó mi compa, asina que pescando los tejocotes, los cachos de manzana, de guayaba, unas pasitas, mordisquiando mi caña y saboriándome la única cirgüela pasa que me puso mi compa, casi en un santiamén me zampé mi tazón de ponche. Taba yo sentado en la banqueta, ajueras de su cantón de mi compa, bien acomodadito en un sillón d´esos que les mientan acostones, y, adivinar por qué, pero, cuando me siento en un acostón, en l´horita empiezo a bosteziar y bosteziar, me agarra como harta güeva, por perdón de Usté, y como que se me ponen los párpados de plomo y me dan ganas de echarme una jetita. Ya se me taban cierrando mis oclayor cuando joyí a mi compa Chón que me gritó: “¡Chiminoooo! ¡Échame la manooo!” Que lo arriendo a ver y taba mi compa trepado en una escalera larga agarrado del techo de la casa del vecino de enfrente tratando de amarrar un lazo, para colgar una piñata, pero el muy zonzo, se trepó con todo y la piñata d´esas de estrella de 7 picos y adivinar cómo pero taba todo maniado agarrándose de una varilla y como que se caía pa bajo y como que no se caía. “¡Ándale que me caigooo!” me gritó. ¡Patitas pa que las quero!, que voy carrera a detenerle la escalera que ya casi se le resbalaba y que le digo, ¡échame la piñata, aquí la capeo! Que me la deja cáir y como era d´esas de olla de barro, taba bien pesada y apenitas la capié pero, como se me taba resbalando, le alcancé a volar 2 picos en forma de cucurucho y pos ni modo, asina la colgamos chimuela, yo y mi compa que, librado de la carga piñatal, pudo amarrar la riata y hacer un como tendedero de lado a lado de la calle. P´al susto, me jui yo, personalmente en persona a servirme más ponche, taba la pinchi ollota en la estufa agún todavía hirviendo, a un lado, taba un cucharonzote largo y boludo con el que taban despachando el ponche, tonces, como a mi me cuadran harto las cirgüelas pasas y las pasitas, que me pongo a pescar unas cuantas pa echarlas a mi tazón, tambor le eché de lo demás y otvio, su piquete de chínguere y su caña que la taba yo masque y masque como si juera yo vaca echada. A las 8 y media de la noche, que atraviesan sus coches los vecinos de mi compa y que cierran su calle, que empieza la procesión con los santitos que llevaban unos niños y con el “Ora pro nobis” y todo lo demás. Cuando empezó la rompedera de piñatas, la más primera jue la de estrella de antes siete y a luego 5 picos. Mi compa Chón era el que tenía el mecate de la piñata y la subía, la bajaba, la hacía pa un lado, p´al otro y asina pa que aguantara más palazos, pero, en una de esas que se descuida y el chamaco que traiba el palo, se despegó la venda de un ojo, y que le pega tremendo chingadazo, con perdón de Usté, que por allá mandó a volar el bonche de tepalcates, con tan mala suerte que le jue a dar a uno de sus sobrinos de Chón. En l´horita pegó de gritos el pilcate y le taba saliendo de la tatema casi como borbollón de sangre, su mamá del niño se espantó un friego, que corre a ponerle un trapo en la cabeza para tratar de parar la hemorragia de sangre. “¡Hijooo! ¡Hijito de mi vidaaaa! ¡Pidan un doctor! ¡Llámen a un doctor” Gritaba la señora. Y el mocoso, como de 8 años de edá, chille y chille y todas las gentes espantadas y hartos niños más chicalíos empezaron a llorar tambor, era ya eso una lloradera. En eso, que me dice mi compa Chón “Ira compadre, hazme favor de llevar a mi sobrino al hospital, es que yo me tengo que quedar pa atender a las gentes y tu coche es el único que está por juera de onde atravesamos los carros” Pus ya qué, ni modos que le dijiera que no. A ver siñora, tráigase a su pilcate, yo los voy a llevar a la cruz roja, aquí queda cercas y que me dice la ñora: “dispénseme señor, pero nosotros tenemos seguro por parte de su trabajo de mi esposo, es un hospital que está en el Centro” Y áhi tienen que se subieron ambos dos, la ñora y el mocoso sangrón en el asiento de atrás y que me voy echo la mocha p´al centro y ¡n´hombre! ¡Pa qué le cuento! Pasamos las de Caín pa llegar a la mentada clínica: ¡Un chingo de calles cerradas por las mentadas posadas! Dos veces me tuve que dar vuelta pa poderme regresar en unas callecitas poco anchas y, como mi Forcito está medio lanchudo, ora sí que sudé la gota gorda pa darme la vuelta y regresarme pa´tras y buscar otra calle que no tuviera tapiada, enclusive, me tuve que ir en sentido contrario en unas calles pa poder llegar. Cuando llegamos, ya le ´bía parado la sangradera al chamaco y, después de casi una hora de esperar y no lo atendían, le dije a la señora: dispense Usté, con la pena pero la dejo en buenas manos, yo me regreso pa la Ejidal con mi compa, no desespere, seguro ya no tardan harto en atenderlo, con su permiso, y que me regreso a echarme otros 2 ponches con piquete pa que no me juera agarrar la azúcar ya no del susto sino de la muina de que me haigan agarrado de su tatsista y, cuantimás, por haberme chorriado de sangre el asiento de mi coche. ¡Uuh tamales! Con lo que choca el jedor la sangre. Ya ni modos, áhi nos pa l´otra.