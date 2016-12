El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, recorre el país para tratar de convencer a los simpatizantes de su partido primero y al electorado en general, de que ese instituto político lanza una cruzada contra la corrupción de sus militantes convertidos en funcionarios, lo llama el nuevo PRI. Como muestra de ello tomaron a los Duarte, ex gobernadores de Chihuahua y Veracruz, como ejemplos de personas corruptas que deben ser expulsadas del partido para que ya no puedan ser postulados a algún cargo público por el PRI y escarmienten. Queda pendiente Roberto Borge de Quintana Roo, Rodrigo Medina, de Nuevo León, Tomás Yarington y Manuel Cavazos de Tamaulipas, los Moreira Valdés, de Coahuila, etc. Si le seguimos tendremos a Fidel Herrera Beltrán, ex de Veracruz, actual cónsul en Barcelona, España.

Para refrescarnos la memoria, de Estados Unidos nos regresan a Mario Villanueva Madrid, ex gobernador de Quintana Roo, preso por narcotráfico y aquí tiene pendiente una sentencia de 20 años. Prófugo de la justicia se refugió en casa de Víctor Cervera Pacheco, ex gobernador de Yucatán. Los delincuentes se protegen.

El desprestigio del PRI ha llegado a tal grado que su presidente declara, ante quien quiera oírlo, que su partido expulsará de su seno a los funcionarios corruptos, si así fuera se quedaría sin membresía.

El caso del Coahuila merece especial atención: Humberto Moreira Valdés, ex gobernador, precursor de las grandes deudas estatales, ex presidente del CEN del PRI, ex presidiario en España y ya de regreso al estado, ha declarado su deseo de participar como candidato a gobernador o a una diputación. Ochoa declaró que no lo permitiría. Envalentonado por la impunidad de que ha disfrutado y cubierto con el manto de la inmunidad cómplice, amagó con sacar al PRI de Coahuila si lo sacan del PRI,” que no cusquen al león, que no estén jodiendo”, le agrega un dolor de cabeza más a Enrique Ochoa el pleito que traen los hermanos Moreira; Humberto y Rubén, engolosinados por el poder y el dinero público, pues ambos quieren manejar la sucesión.

Todo ello perfilado para atenuar la repulsión que la ciudadanía siente y expresa por la corrupción manifiesta y desvergonzada de los funcionarios priístas y con miras a las elecciones próximas: del Estado de México, Coahuila, Veracruz, Nayarit en 2017 y la presidencial en 2018.

Para los ciudadanos que pagamos los impuestos que se gastan y roban los políticos, no es suficiente que un partido expulse de sus filas a un miembro ladrón, eso no le dice nada y nada resuelve, espera que ese partido convertido en gobierno, lleve oportunamente a los funcionarios acusados ante los tribunales y les confisque los dineros mal habidos. Sólo así les creerá el electorado. Viendo tras las rejas a los ladrones del erario nacional. No hay otro camino y en las manos del presidente nacional del PRI no está la solución, lo suyo es solamente circo, maroma y farsa.

Mientras Enrique Ochoa Reza, en su tarea reza y reza, Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge, Rodrigo Medina, Tomás Yarrington y los hermanos Moreira en su impunidad, están risa y risa.