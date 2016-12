La Iglesia Católica celebra...

* La navidad

LO MEJOR DEL ADVIENTO ES LA NAVIDAD:

Desde el adviento que ya terminó hasta la Epifanía y el Bautismo de Jesús, hay un único movimiento: la celebración de la venida del Señor, que se prepara en la espera del Adviento, se celebra en su inauguración de Navidad y en sus primeras manifestaciones o epifanías, y se intenta siempre vivir en nuestra existencia cristiana, camino de manifestación definitiva del final de los tiempos. Navidad y Epifanía celebran el mismo Misterio. La Navidad acentúa sobre todo el nacimiento: Dios se ha hecho hermano nuestro. La Epifanía pone más énfasis en la manifestación de su divinidad, sobre todo a los magos del Oriente, acontecimiento que la liturgia une el Bautismo del Jesús en el Jordán y las bodas de Caná con su primer milagro.

SENTIDO DE LA FIESTA NAVIDEÑA:

El sentido de la fiesta navideña es la Palabra, de que el himno de Juan (Juan 1) dice que al principio estaba junto a Dios, de esta Palabra dice también que se hizo carne y habitó entre nosotros. Este es el acontecimiento que celebramos cada año en Navidad: Dios ha venido a nosotros. El nos quita la falta de sentido y las monótonas repeticiones de nuestra vida cotidiana. El mismo es el sentido que da contenido a nuestra vida. La lectura de la Palabra de Dios en el ministerio adorable de la Navidad confirma sobre la memoria de que el Hijo de Dios ha venido a nosotros, un Dios con nosotros y para nosotros. Dios trascendente e invisible ha dejado su lejanía e invisibilidad y ha tomado un rostro humano haciéndose visible, concreto y asequible: “Se ha hecho lo que somos, hacernos partícipes de lo que Él es” (Cirilo de Alejandría). La Navidad es también la memoria de la modalidad histórica en la que se ha realizado la encarnación. Ha elegido la vida del pobre y del derrotado para que nosotros pudiésemos vislumbrar el poder de Dios en su elección de la pobreza y del despojo. La Navidad de Jesús es también nuestra Navidad, la de nuestro renacer a una vida nueva. En Él también nosotros hemos sido “destinados a ser hijos adoptivos” del Padre celestial (Efesios 1,5), y nosotros no nos queda sino agradecerle y alegrarnos por nuestra participación en la vida divina. Cuando en Navidad oímos decir: “Nos ha nacido un niño”, pensamos en el Niño del pesebre y en todos los demás niños, si bien diferenciándole de todos, porque él no ha nacido solo para sus padres, sino también para todos nosotros.

LAS TRES MISAS DE LA NAVIDAD:

Con motivo de la Navidad hay tres misas (noche, aurora, día) son intercambiables entre sí. Hay que tener en cuenta que la misa más importante, para muchos la única, es la del día. La misa de Medianoche nos narra el nacimiento de Jesús, en la mayor pobreza: “Le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre”. La misa de la Aurora, el evangelio de la Aurora es continuación del evangelio de medianoche: los pastores, después de oír el anuncio de los ángeles, corren a Belén, encuentran al Niño con sus padres y se convierten en pregoneros de su venida. El evangelio de la misa del día ayuda a profundizar en la celebración de la Navidad: es el prólogo del evangelio de Juan. Esta lectura, junto con las anteriores, da a la Misa de hoy un tono contemplativo en las fiestas del Nacimiento del Hijo de Dios. Este evangelio nos habla de la pre-existencia del Verbo en el seno de Dios, como el “Logos”, la Palabra viviente, por la que es creado el universo. Pero en la plenitud del tiempo se hace hombre, se encarna y “acampa entre nosotros”, nos revela al Padre y nos hace partícipes de la plenitud de su gracia y de su vida. Es verdad, que muchos, a pesar de que “viene a su casa”, no le acogen. Pero los que le acogen reciben el mejor don que podemos recibir: ser hijos de Dios.

LOS MOTIVOS DE LA ALEGRÍA DE LA NAVIDAD:

Por muy preocupados que estemos por los problemas de la vida, y por negro que veamos el panorama social o eclesial, es bueno que nos dejemos contagiar de la alegría y la esperanza que ya anunciaba Isaías: “el pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande… porque un hijo se nos ha dado”. Lo que él anunciaba en el Antiguo Testamento, nosotros tenemos mayor ocasión de creerlo como ya realizado inicialmente en Cristo Jesús. Repetidamente se nos invita a la alegría: “alegrémonos todos en el Señor” (entrada misa de la noche), “acreciste la alegría y aumentaste el gozo: se gozan en tu presencia, como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín” (Isaías), “alégrese el cielo, goza la tierra, delante del Señor que ya llega” (salmo de la noche), “os traigo la buena noticia, la gran alegría para todo el pueblo” (evangelio de la noche), “celebramos rebosantes de gozo el misterio del nacimiento de Cristo” (poscomunión de la noche) “la tierra goza, se alegran las islas innumerables” (salmo misa de la aurora), “hemos celebrado con cristiana alegría el nacimiento de tu Hijo” (poscomunión aurora). Cristo ha venido a comunicarnos la vida, la salvación y la filiación divina: “hoy nos ha nacido el Salvador para comunicarnos la vida divina” (poscomunión misa del día). Alegría, paz, victoria, vida, liberación, justicia, filiación divina: vale la pena que los cristianos proclamemos, para nosotros mismos, y a todos los que nos quieren escuchar, un mensaje de alegría, y de bendiciones que nos vienen de Dios en esta fiesta del nacimiento de su Hijo. Por eso pedimos a Dios “la gracia de vivir una vida santa” (poscomunión noche), “que resplandezca en nuestras obras la fe que hace brillar en nuestro espíritu” (oración aurora). Y en la bendición solemne de esta fiesta el sacerdote nos desea a todos: “Dios que disipó las tinieblas del mundo con la encarnación de su Hijo… e iluminó este día santo, aleje de nosotros las tinieblas del pecado y alumbre vuestros corazones con la luz de la gracia”. Los cristianos tenemos un “plus” de motivos de alegría y de celebración. Y deberíamos, por tanto, evitar los peligros de una banalización consumista de esta fiesta. Deberíamos re-evangelizarla, llenándola del motivo fundamental de su celebración. Feliz Navidad…