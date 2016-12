Otorga alcalde Herón apoyos a comerciantes del mercado

Iguala, Gro. Diciembre 23.- Como parte del programa de “Modernización de Mercados y Centrales de Abastos” del gobierno federal, el presidente municipal Herón Delgado Castañeda hizo entrega de apoyos a 48 comerciantes del mercado municipal “Adrián Castrejón” con una inversión tripartita del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), del Ayuntamiento y de los beneficiarios.

El alcalde Herón Delgado Castañeda expresó así su solidaridad con los locatarios de dicho centro de abasto y aseguró que para él no está olvidado el mercado municipal “Adrián Castrejón”, por lo que hizo un llamado a la unidad de todos los locatarios independientemente de la organización a la que pertenezcan “porque la desunión y la falta de un liderazgo real ha frenado el desarrollo y la modernidad”.

Dijo que la entrega de estos beneficios fue incluyente y se benefició a locatarios de todas las organizaciones y agregó que si en esta ocasión se logró bajar 4 millones de pesos en beneficio de los comerciantes de este centro de abasto, unidos se hubieran bajado 40 millones de pesos o más, pero no se pusieron de acuerdo.

Ante las peticiones de los dirigentes de las diferentes organizaciones de ser escuchados por el primer edil en una audiencia, Delgado Castañeda dijo que este mismo jueves los puede atender, no es necesario esperar a que termine el año para decir qué es lo que se tiene que hacer por el mercado “Adrián Castrejón”.

Dijo que no será omiso y no pasará por alto las grandes necesidades que tienen como locatarios y la infraestructura, porque la imagen y el olor no es el que debe caracterizar a un centro de abasto popular, “tenemos que entrar a la competitividad con capacitación, equipamiento, pero sobre todo con la voluntad política de los líderes y locatarios para tener un mercado digno”.

Advirtió que si no se hace algo en conjunto por rescatar al mercado municipal “Adrián Castrejón”, esto terminará por acabarse porque la competencia con las tiendas de autoservicio es muy dura, por esta razón manifestó su disposición de trabajar con los líderes que verdaderamente quieren al mercado, los locatarios que viven de sus puestos para rescatar al mercado municipal “Adrián Castrejón”.

Acompañado de la síndica administradora, Leticia Márquez Ocampo; del secretario general de Gobierno, Sergio Leonel Lugo Catalán; de la Secretaria de Desarrollo Económico, Martha Adán Cortés; el secretario de Servicios Públicos, Edgar Fidencio Peralta Sánchez; del encargado de la dirección de Micro Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), Juan King Chon y del administrador, Adrián Viklchis, el alcalde Delgado Castañeda entregó congeladores para cremerías, carnicerías y pescaderías, así como básculas electrónicas para cremerías.

Además a la comercializadora de abarrotes le entregó una terminal punto de venta y su báscula, en tanto que para el área de ropa entregó a 32 beneficiarios computadoras portátiles y piezas de exhibición con sus respectivos ganchos para exhibir sus productos, lo cual permitirá que el cliente pueda elegir la prenda de su gusto de manera más rápida y evitar el almacenaje de la misma ropa.

Al área de cerrajerías entregó máquinas para hacer duplicados de llaves, en tanto que para el área de venta de mochilas una laptop y exhibi panel con sus respectivos ganchos. La secretaria de Desarrollo Martha Adán Cortés subrayó que sólo fueron beneficiadas 14 mercados o centrales de abasto de todo el país, entre ellos el de Iguala.

Finalmente a nombre de los locatarios beneficiados, Francisco Javier Copeño, Omar Collins Cantú, Teodorico Abarca Verónico, entre otros dirigentes de diversas organizaciones agradecieron el apoyo del presidente municipal Herón Delgado Castañeda, de la síndica Leticia Márquez Ocampo y la gestión de la secretaria de Desarrollo Económico, Martha Adán Cortés.