Tamarindos “A” se mantiene en el noveno lugar de Infantil "B"

Iguala, Gro., Diciembre 23.- Triunfo oportuno es el que obtuvo en la jornada 19 de Infantil “B” la escuadra de Tamarindos “A”, ya que llegaba obligado a la victoria para evitar salir de zona de clasificación y gracias a la astucia de sus ofensores logró la victoria de 2-1 frente a López Mateos, lo que lo pone en el octavo lugar empatado precisamente con los “mateos”, quienes con la derrota no les queda de otra más que apretar el paso o se estarán quedando fuera de la liguilla.

La sorpresa en el duelo llego rápido para la escuadra de Lopez Mateos, ya que al minuto 7, Diego Bahena puso el 1-0 que le daba a Tamarindos “A” una ventaja que había soñado para manejar las acciones del encuentro a su estilo, pero los “mateos” no se guardaron nada y poco a poco comenzaron a generar llegadas de peligro, lo cual hizo efecto hasta la segunda parte.

Previo a terminar la primera mitad los “tamarinderos” lograron hacer el segundo, gracias a que Fernando Uribe al minuto 25 se anticipó a la defensiva para empujar la pelota y decretar el 2-0 con que se fueron al descanso del medio tiempo.

Para el regreso a la cancha, López Mateos realizó modificaciones en su parado buscando hacer daño, poco a poco el duelo se puso más interesante, ya que las llegadas al arco en ambas porterías fueron constantes y tras una serie de llegadas finalmente los “mateos” lograron recortar distancias con el gol que firmó Cristian Díaz al 37 de tiempo corrido; pese a que todavía le queda cuerda a este partido el marcador ya no se movió, consumándose así una victoria “tamarindera” que los mantiene peleando hasta el último momento por clasificar.