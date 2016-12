Arriba los plateros

Con 10 jugadores, Taxco se coronó luego de imponerse 2-1 al San Juan

Iguala, Gro., Diciembre 23.- Taxco se llevó el título de la categoría Platino de la Liga Amateur de Iguala, al vencer 2-1 al San Juan en la final que se jugó ayer por la tarde en el campo dos de la Unidad Deportiva de Iguala, en donde los plateros hicieron la chica al jugar con 10 hombres.

Los "rojiblancos" carecieron de idea futbolística, mientras que los plateros se dedicaron a tocar el balón a ras de pasto para dormir a los del barrio bravo que no pudieron hacer más de cinco pases sin equivocación.

El marcador se abrió al minuto 29 cuando Carlos Alonso sacó un disparo que dejó sin oportunidad al arquero Antonio Nava para poner adelante a los taxqueños y con ese marcador se fueron al descanso de la primera parte.

En el segundo tiempo los taxqueños se comieron el medio campo al tocar el balón por todo el terreno de juego, ante la desesperación de los "rojiblancos" que no llegaban al área taxqueña que ya jugaba con 10 hombres.

El segundo gol del conjunto taxqueño fue obra de Guillermo “Grillo” Hernández, que de tiro libre metió el balón a la portería "sanjuaneña", en donde el arquero Nava colaboró, pero el partido se puso emocionantes cuando Adalid “La Pechuga” Salgado metió el 2-1, pero el empate del San Juan no llegó.

Al finalizar el encuentro, el presidente de la Liga Amateur de Iguala entregó la medalla de campeón de goleo a Manuel Román del San Juan al meter 40 tantos, mientras que las autoridades municipales invitadas premiaron al subcampeón y campeón de este torneo.