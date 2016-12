Cañeros “B” mantuvo el subliderato tras derrotar 1 por 0 al Internacional

Iguala, Gro., Diciembre 22.- Victoria de alarido fue la que obtuvo en esta fecha 19 del torneo de Infantil “A” la escuadra de Cañeros “B”, ya que en esta nueva historia se empleó a fondo para ganar 1-0 al Internacional, en duelo donde además de estar de por medio el orgullo, mantuvo su lugar en el segundo puesto tras sumar 45 puntos, mientras que para la escuadra de los “rojos” esto significó ceder terreno, el cual lo dejó en el cuarto lugar de la tabla.

Desde el silbatazo inicial las escuadras se entregaron en cuerpo y alma para llegar al gol, un par de llegadas en ambos bandos puso al filo de la butaca al público, pero la oportuna intervención de las defensivas ahogó el grito de gol que ya era gritado por ambas porras.

Para la segunda parte ambos técnicos hicieron un par de modificaciones en busca de darle frescura a sus embates, los “leones” poco a poco fueron gestando su llegada de gol hasta que finalmente lograron su propósito al minuto 55 por conducto de Xavier Saldaña, quien no desaprovechó la que se le presentó para liquidar a la oncena “interista”, que pese a luchar no logró emparejar el marcador que ya no se movió en el resto del encuentro.

En más resultados de esta jornada, Cañeros derrotó 4-0 al Uda Dukla; Tamarindos “A” goleó 8-0 a León Sport; Surianos de Iguala ganó 1-0 al San Juan; León Iguala también se impuso por goleada de 9-3 sobre Deportivo Naranjo; López Mateos venció 3-0 al Real Sociedad; Municipal empató a 2 goles con Campo Agrícola; San Nicolás FC se impuso 6-3 al Unión Iguala “A”; Furia Iguala ganó 2-1 al Jaguares de la Loma; Tuzos Iguala se despachó a lo grande tras ganar 12-0 al Real Jaguares.