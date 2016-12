María León deja el grupo Playa Limbo

Ciudade México, Diciembre 21.- El lado más hermoso de Playa Limbo, la cantante María León, dejará el grupo pop, tras once años dentro de la alineación musical para dedicarse a una serie musical con la cadena hispana Telemundo.

Mediante un video difundido a través de sus redes sociales, la vocalista confirmó su salida de la banda.

“La decisión más difícil que he tenido que tomar en mi vida. No me voy para dejar un sueño, si no para cumplir otro. Con todo mi amor deseo que Playa Limbo siga escribiendo canciones de hotel, siga viviendo Años Perfectos, sigan tomando El tren de la vida, ese que lleva a lugares maravillosos y que su música nos siga acompañando de día y de noche... Este viaje ha sido hermoso para mí.

“GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS Playa Limbo: Jorge, Ángel y Servando, por regalarme estos once años de aventuras, el tesoro de la música y de la amistad. ¡Que Playa Limbo viva siempre!”, publicó la vocalista en sus cuenta de Facebook e Instagram.