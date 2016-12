Aullaron los lobitos

Lobos Iguala se llevó el título al vencer 1-0 al Nueva Alianza

Iguala, Gro., Diciembre 21.- Una final no apta para cardiacos es la que se vivió ayer por la tarde en la Copa Navideña 2016 de Cachorros, en donde Lobos Iguala se llevó el título al vencer 1-0 al Nueva Alianza que tuvo que conformarse con el subcampeonato.

Los dos equipos llegaron a la gran final tras dejar atrás a las escuadras de Cefor GT y San Miguel, para que ayer por la tarde al escuchar la ocarina de José Manuel Pimentel el balón empezara a rodar sobre el césped del “Maracaná”, en donde los dos equipos salieron con un parado muy bien planteado por ambos técnicos.

Lobos Iguala buscó hacer daño con jugadas individuales, pero se encontró con un muro defensivo de los “aliancistas” que desde atrás fueron armando sus jugadas, pero después de los primeros 25 minutos el marcador no se movió.

En el segundo tiempo ambos estrategas modificaron su parado dentro de la cancha y al minuto 10 de la parte complementaria, en un balón a profundidad Iker Morales disparó para vencer a Óscar Ortega y mecer las redes de los “aliancistas”.

Los “cuatitos” continuaron atacando buscando el empate y la jugada que marcó la diferencia fue la atajada que hizo el portero de Lobos ante un disparo cruzado de César Martínez y el marcador no se movió y el triunfo fue para Lobos Iguala.

En el acto de premiación, Ramón Chavira recalcó el valor y entrega de los pequeños reconociendo el esfuerzo de sus papás, además de agradecer el apoyo de la Liga Amateur de Iguala para seguir fomentando el deporte entre la niñez igualteca.

En la premiación se entregó el botín de plata al mejor jugador de la final que fue Julián Salgado de Lobos Iguala, también se reconoció al jugador César Martínez de Nueva Alianza con el balón de plata, para que después se entregará el trofeo de campeón y subcampeón.