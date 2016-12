Noquean al campeón

Internacional goleó 4-1 al Reforma, que se aleja cada vez más de la liguilla

Iguala, Gro., Diciembre 21.- En cada jornada que transcurre el reinado de Reforma se va desmoronando en la categoría Juvenil “B”, luego de un duro trajín en el que no ha podido refrendar su actuación de la edición anterior y en la jornada 22 de este certamen se enfrentó al Internacional que llegó con la necesidad de triunfo para mantenerse en el octavo lugar y a la hora de estar en la cancha los “rojos” llegaron al triunfo con un 4-1 que metió en más problemas a los “hombres de la media noche”.

El accionar del Internacional en los primeros minutos le redituó con el 1-0 que escribió al minuto 8 Pablo Dirzo, el tanto en contra obligó al Reforma a jugar abierto para buscar el empate, pero una y otra vez los ataques de éstos se quedaban en una defensiva que se fajó para evitar la sorpresa; para no variar en la recta final los “interistas” dieron un golpe de autoridad en el duelo al poner esta historia 2-0 que llegó a firmar Jonathan Mendiola.

En el segundo tiempo los “reformistas” salieron a todo o nada para evitar una derrota que los alejara más de los punteros y en dun descuido de la defensiva rival, Francisco Morales no desaprovechó el regalo que se le presentó para mandar la bola al fondo de las redes y decretar el 2-1 que le ponía drama al cierre de esta contienda.

Una serie de expulsiones le dio un giro al encuentro, ya que hubo más espacios y tras una serie de llegadas el Internacional se encontró con dos pelotas paradas que sellaron su victoria, al minuto 76 Yael Alvira le dio la ventaja de 3-1 y a un minuto del final el mismo Alvira se encargó de finiquitar la victoria de los “interistas”, la cual los mantiene en zona de clasificación.