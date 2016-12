Exige Parcero a Morena respeto a investidura del gobernador

Yo le expreso a Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros que viva en pluralidad de altura sin ofender con adjetivos altisonantes. De los que han hecho parte de su historia política el Andrés López Obrador y sus seguidores. No va por ahí.” Así contestó el dirigente estatal del PRI, José Parcero López a las declaraciones del dirigente estatal de Morena, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, publicadas este lunes 19.

El presidente del PRI señaló: “Pero no es con el insulto. La ofensa y la diatriba don Pablo como se debe vivir el pluralismo político. Sea usted más respetuoso de la investidura de nuestro Gobernante. Nosotros así lo hacemos con su líder. Pero nada nos impide decir que el PRI volverá a ganar. Para ello nos preparamos, para ganarle a su líder Andrés López que por tercera vez perderá”.

José Parcero le envió un mensaje al dirigente estatal de MORENA: “La contienda política nos pone a prueba a todos. Sabemos que también es de argumentos y debate de altura. Si así no lo contemplan estarán fuera de contexto político real. Tarde que temprano estarán en la pantalla del debate público”.

Parcero López explico que la libertad de la palabra, expresarla, decirla, en un país plural es ético, de ética pública y ética de la responsabilidad la expresión pública no velada de un pensamiento.

Expresar que alguien no ganará una elección tiene su fundamento teórico y político real. Es una forma de entrar al debate de lo público. No de denostar y poner adjetivos no probados. Los personajes de la política somos públicos.

Y vivimos en una nueva democracia y sociedad abierta y en la que estamos en la vitrina del escrutinio social, indicó el dirigente del PRI en Guerrero.