Ante las agresiones, ante la destrucción misma de la cultura a nombre de Dios o de una religión, admirar la historia en Córdoba la Sultana, como la llamaron algunos poetas otros dicen que ni sultana ni mora, con su Mezquita-Catedral en primerísimo lugar, sus puentes, sus monumentos, sus callejuelas y sus modernas avenidas nos reconcilia con la humanidad toda.

No podíamos permitirnos en este viaje propiciado por la literatura en lengua castellana, pasar de largo y volver a admirar ésta que es una de las más bellas ciudades del mundo.

Aquí no se destruyó nada, es más, el hombre le ha ganado al paso del tiempo preservando lo más posible este Patrimonio Cultural de la Humanidad. Aquí armonizan como si fueran páginas de las bellas artes gráficas, todo lo que nos heredaran romanos, árabes e ibéricos.

Para crear su gran Catedral no cometieron el pecado horrendo de destruir la Mezquita, la aprovecharon y ahora podemos contemplar la armonía que hace igual lo desigual. Lo mismo ocurre con su gran muro que esconde el barrio de la Judería con la gran avenida que lo flanquea.

Ni los romanos cuando llegaron, destruyeron lo construido en la prehistoria, la aprovecharon, lo mismo ocurrió cuando se hicieron de nueve siglos los árabes y finalmente los españoles que han sabido conservar esta joya andaluza.

Alguien, o me cuestioné a mí mismo, por qué no ocurrió en América y en forma particular en nuestro México con los peninsulares, tampoco hay que ser tan radicales, no lo destruyeron todo o no los dejó tiempo y en última instancia. es de recordarse el verso de Juan de Dios Peza: “Crímenes son del tiempo y no de España/ ¡Honor eterno a México, españoles!/¡Honor eterno a España, mexicanos!”.

Para ubicarnos, Córdoba es la ciudad capital de Andalucía, situada en una depresión a orillas del Guadalquivir y al pie de Sierra Morena. Tiene más de 328 mil habitantes, es la tercera ciudad más grande y poblada de Andalucía tras Sevilla y Málaga, y la 12 de España.

Después de agotar energías, caminando por todos lados, solo así se conocen estos imponentes lugares, a cargar baterías con el amontillado del lugar y los manjares de Don José, Dónde, obvio, en la Judería.

