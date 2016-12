Cambios de funcionarios deben ser bien pensados: González Razo

Iguala, Gro., Diciembre 19.- El regidor de Gobernación del ayuntamiento de Iguala, Mauricio González Razo, señaló que los cambios en las administraciones siempre son buenos, lo cual contribuye a tener mejores resultados y prestar una mejor atención a la población en todas sus áreas.

En entrevista, González Razo enfatizó que los cambios que se hagan en esta administración municipal deben ser bien pensados y mencionó “en mi caso no critico ni me opongo a estos, ya que lo importante es que se tenga el equipo completo para seguir trabajando”.

Indicó que el presidente municipal Herón Delgado Castañeda, debe de contar con gente que considere de su confianza y que tenga probada calidad moral, además que demuestre responsabilidad en sus funciones; “él sabrá quiénes se quedarán y quiénes deberán dejar sus responsabilidades por así convenir a su gobierno”.

En relación a si deben salir otros funcionarios públicos, el edil agregó que eso lo debe decidir el alcalde, ya que “se ven muchas oficinas de direcciones vacías, no se encuentra en todo el día a sus titulares; eso le debe de preocupar al primer edil, quien es el responsable de decidir si habrá cambios en esas oficinas o no, así como de ajustar los salarios, puesto que muchos deben corregirse”.

Por último, señaló la importancia de este tema, el cual debe revisarse a fondo, aprovechando que está terminando el año, donde se puede liquidar a quien o quienes deban irse, con su aguinaldo respectivo y su sueldo; además de tomar cartas en el asunto y evitar complicaciones económicas, “aunque los cargos de confianza no deben de responder a intereses para chantajes económicos, que se disfrazan de demandas y laudos laborales en tribunales”.