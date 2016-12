Le pegaron un susto

Internacional, Preventivos y Unión Iguala golearon en 1a. Fuerza

Iguala, Gro., Diciembre 19.- El año futbolero terminó en la categoría de Primera Fuerza del balompié tamarindero y ayer se jugó la última jornada de este 2016, en donde Reforma le metió un gran susto al once de Furia Iguala que empató, mientras que Preventivos, Unión Iguala y el Internacional golearon a sus rivales.

Reforma tuvo un gran inició de encuentro y apenas al minuto 10 ya ganaban 2-0 con dos golazos que prendieron la luz de alerta en Furia Iguala que empezó a tocar el balón, probando de media distancia para acortar el marcador y al final estos dos equipos se fueron de vacaciones con un empate a tres goles.

Por su parte, Preventivos se estaba complicando el encuentro ante los "guerreros" de la San José que siempre están peleando los balones, pero ayer cayeron 5-2, con lo cual los "guardianes del orden" se mantienen en los primeros lugares. Internacional no metió más goles porque no quiso, ya que sólo ganó 7-0 al San Nicolás, en donde sobresalió la actuación de su portero que salvó a su equipo de una escandalosa goleada.

Nueva Alianza comenzó perdiendo por el exceso de confianza de su zaga defensiva, pero después se repuso para ganar 2-1 al Uda Dukla que se fue con las manos vacías a pesar de jugar bien y exigir en par de ocasiones a la “Máquina” Ortega.

Tamarindos se agenció los tres puntos al pasar por encima de la oncena de San Gerardo al son de 2-1; Unión Iguala de local doblegó 4-2 al cuadro del Municipal; Real Independencia ya encontró la fórmula de estar en la máxima categoría al ganar 2-1 a Cañeros.

Cesvi Universidad y San Juan en un duelo de jóvenes empataron a 2 goles, mientras que el bicampeón Campo Agrícola regresó al camino perfecto al vencer de visita 3-0 a la 20 de Noviembre.

El torneo de Primera Fuerza se suspende dos semanas con motivo de las festividades decembrinas.