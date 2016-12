Urge cerrar filas por Guerrero: Gobernador

Acapulco, Gro., Diciembre 18.- "El gobernador hará todo lo que esté a su alcance para que esta entidad avance en la gobernabilidad, no seremos nosotros quienes abandonemos nuestra responsabilidad de gobernar, no vamos a abdicar a las responsabilidades que constitucionalmente tenemos”, afirmó Héctor Astudillo Flores, quien dijo que es momento de cerrar filas por Guerrero.

Al clausurar la sesión solemne de instalación y toma de protesta del Consejo político Estatal del PRI 2016-2019, el primer priísta de la entidad señaló que coincide con la ideología del líder nacional Enrique Ochoa Reza, en el sentido de que se debe combatir la corrupción dentro del partido porque la sociedad cada día es más demandante, más estricta y observa los comportamientos de presidentes, gobernadores, diputados locales.

“Hoy sin duda las mujeres y los hombres públicos necesitamos por obligación política, legal y moral mantener un comportamiento correcto frente al pueblo, la sociedad rechaza contundentemente a quienes practican la corrupción”, aseguró Astudillo Flores.

Ante ex presidentes del partido, alcaldes, diputados locales y líderes priístas, sostuvo que necesita de todas las mujeres y hombres guerrerenses para cerrar filas por Guerrero y pensar que merece un mejor presente y un mejor futuro.

También expresó su reconocimiento al presidente Enrique Peña Nieto por su gestión, y por ser un orgulloso priísta, “igual que este orgulloso gobernador”.

Dijo que el gobierno de Guerrero hace su trabajo y anunció que hoy ya no se tienen conflictos en las calles por no cumplir compromisos, y ha tratado de salir a los problemas, se ha dialogado con los maestros, con lo que no hay bloqueos a la autopista.

“A este día 17 de diciembre estamos cumpliendo con todas las responsabilidades, le hemos pagado a los maestros, a los empleados, a los pensionados y jubilados, hemos tratado de resolver todos los conflictos económicos y políticos a nuestro alcance”.

En su turno, el senador Ernesto Gándara, secretario Técnico del Consejo Político Nacional del PRI resaltó que en Guerrero encuentra un partido unido, que en la adversidad ha sabido trabajar, de inclusión que recuperó el gobierno de Guerrero.

“Que en poco más de un año, Héctor Astudillo ha estado trabajando para consolidar el proyecto, para combatir la desigualdad, para trabajar por el futuro de las nuevas generaciones, y para hacer conforme lo que es Guerrero un ejemplo para México de orgullo y unidad”.

Resaltó que gracias al liderazgo de Héctor Astudillo se trabaja por la unidad y una real inclusión de un proyecto donde todos tengan cabida, “hoy tenemos a un gobernador que hace dos periodos no perdió, estuvo de pie, salió para adelante y hoy lo tenemos como un gran líder”.

En su mensaje, el presidente del PRI estatal, José Parcero López destacó que se logró la hazaña más memorable de la historia política de Guerrero que fue recuperar el gobierno del estado con Héctor Astudillo.

“Con Héctor Astudillo como líder desterramos el mando de una década de terror y violencia interminable que nos ha dejado secuelas, las vivimos y con inteligencia y ética de la responsabilidad las enfrentamos”.

Momentos antes, Astudillo Flores presenció la ceremonia de toma de protesta de Celso Atrisco Nava, como delegado especial con funciones de presidente en Chilpancingo en relevo de Sara Pablo González.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Guerrero designó este sábado a Celso Atrisco Nava, como delegado especial con funciones de presidente para el periodo 2016-2019.

El nombramiento se llevó a cabo durante el Consejo Político Estatal en las oficinas del partido en Chilpancingo, con la presencia del gobernador Héctor Astudillo Flores.

Durante la sesión, el secretario de Finanzas y Administración del Comité Ejecutivo Estatal del PRI, Erick Catalán Rendón, informó que se rehabilitaron las instalaciones de la sede del partido con el desglose de gastos que se erogaron durante 2016, por un monto de 14.6 millones de pesos.

Asimismo se aprobó que Erick Fernández Ballesteros presida la Secretaría Técnica del Consejo Político Estatal, así como que la diputada federal Verónica Muñoz Parra sea la presidenta de la Comisión de Acuerdos Internos y se tomó protesta a la Comisión Política Permanente integrada por 89 miembros.

Además se acordó solicitar al Comité Ejecutivo Nacional la expedición de la convocatoria para elegir al presidente y secretario General del Comité Ejecutivo Estatal, quienes serán electos mediante asamblea de Consejeros Políticos Estatales.

Celso Atrisco Nava se venía desempeñando como secretario de Organización del Comité Directivo Estatal del PRI.

El PRI Guerrero lleva ocho años sin tener presidente del Comité Ejecutivo Estatal, el último que encabezó fue el actual alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, en el periodo 2008-2009.