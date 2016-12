Registra municipio 70 por ciento de ocupación hotelera: Ocampo

Iguala, Gro. Diciembre 18.- El director de Turismo del Ayuntamiento de Iguala, René Ocampo Aranda, informó que Iguala registra una ocupación hotelera del 70 por ciento por la presencia de los turistas nacionales e internacionales y una importante afluencia en los restaurantes a la que acuden en las mañanas y tardes.

Esto, luego de que las instituciones gubernamentales y los empresarios han empezado a pagar el aguinaldo a sus trabajadores para que a partir del 22 de diciembre puedan gozar de un periodo de vacaciones que por derecho éstos tienen.

En entrevista, Ocampo Aranda dijo que el movimiento se empieza a notar por la llegada de los turistas nacionales y algunos extranjeros, que visitan a sus familias, los sitios históricos como el Museo de la Bandera y Santuario de la Patria, Asta Monumental, la laguna de Tuxpan y a degustar la gastronomía local.

Aseguró que la llegada de los turistas a Iguala será muy importante no sólo para los hoteleros y restauranteros, sino para todos los comerciantes, por lo que es necesario que presten un servicio de calidad a los visitantes, y sobre todo que mantengan sus precios, para que la gente pueda disfrutar.

Dijo que el presidente municipal de Iguala, Herón Delgado Castañeda ha instruido a invitar a los empresarios de la industria hotelera y gastronómica a mejorar sus atenciones, partiendo de la calidad y la limpieza para que la clientela que acude a dichos lugares tenga una estancia agradable.

Señaló que hasta ahora no han establecido grupos de guías de turistas, sin embargo, si fuera necesario estarían buscando los mecanismos, para que se puedan visitar las parroquias, los lugares históricos como el Museo de la Bandera y Santuario de la Patria, Asta Monumental y muchos otros lugares más, donde se cuenta con una gastronomía no sólo de Iguala, sino de la comunidad de Tuxpan.