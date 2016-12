Presenta Astudillo el distintivo comercial “Orgullo Guerrero”

Chilpancingo, Gro., Dic. 17.- Con en el fin de impulsar las iniciativas emprendedoras de los guerrerenses, el gobernador Héctor Astudillo Flores presentó el distintivo comercial “Orgullo Guerrero”, con una inversión Federal y Estatal, superior a los 12.3 millones de pesos, beneficiando a más de 200 empresas y productores de la entidad, lo que vendrá a posicionar a productos de calidad cien por ciento guerrerenses a nivel nacional e internacional, promocionados por el comediante acapulqueño, Javier Carranza “El Costeño”.

Asimismo, puso en marcha los programas “Tiend@ Gro” y Programa 5.1 Incorporación de Tecnologías a Micros y Pequeñas Empresas TIC’s, con el cual se desarrolla la competitividad empresarial y se reactiva la economía de los productores y comercializado responsables de la entidad.

En el evento realizado en Casa Guerrero, donde Javier Carranza “El Costeño” fue nombrado Embajador de la campaña “Orgullo Guerrero”, el gobernador Héctor Astudillo Flores, acompañado de su esposa Mercedes Calvo, sostuvo que las iniciativas emprendedoras en Guerrero se impulsan de manera transparente con responsabilidad, al tiempo de reconocer el trabajo del Instituto Guerrerense del Emprendedor, dirigido por Jaime Nava Romero.

“Tenemos muchas cosas por las cuales trabajar y salir adelante, que las malas noticias no sean superiores al ánimo de los guerrerenses en salir adelante. En Guerrero necesitamos que todos contribuyan para que la paz sea mayor y que el Estado esté con mayor armonía y que este 2017 sea mejor, que seamos promotores de la paz”, expresó el gobernador ante beneficiarios y empresarios de las diversas regiones de la entidad.

Es el caso de Isabel Verónica Dector Hernández, quien desde hace más de ocho años su producto “Cocoland” no había sido impulsado, por lo que con el Gobierno de Héctor Astudillo, a través del Instituto Guerrerense del Emprendedor, ha incrementado su producción, generado más y mejores empleos, ha logrado una diversificación de productos y mejorando sus ingresos.

“Hace ocho meses, mi vida cambió, quiero agradecerle a su admiración, Héctor Astudillo, porque, sí yo producía 30 botes a la semana, ahorita estoy produciendo 300 botes a la semana. Vamos por mucho más, estamos creciendo gracias a estas ideas, gracias a este sello, a su esfuerzo, a esa iniciativa, gracias a usted que creyó que esto funciona y a ocho meses de esta administración la vida de varios cambiaron”, expresó la empresaria guerrerense, Dector Hernández, quien recibió para sus productos el distintivo “Orgullo Guerrero”.

En su mensaje, Javier Carranza, “El Costeño”, embajador de la campaña “Orgullo Guerrero”, saludó la iniciativa del Gobierno de Astudillo y el impulso que se le ha proyectado a los pequeños emprendedores. “Los últimos gobiernos nada más han pateado al pueblo, le han venido a dar un ‘coscorrón’ a la gente, recobrar la confianza del pueblo es muy difícil, la confianza se gana y se otorga, Héctor Astudillo se la está ganando y nosotros se la estamos otorgando para que podamos caminar en nuestro Estado”.

Agregó, “Yo me estoy sumando a ofrecer en esta sinergia, porque ayudándoles a ustedes, ustedes a mi, ayudando al gobernador, el Gobernador los ayuda a ustedes y viceversa, porque todos somos Guerrero, mi lugar es al lado de la gente, del Gobernador, yo soy un Alfil de usted porque si le va bien al Gobernador nos va bien a todos”, enfatizó el comediante, “El Costeño”.

En la residencia oficial Casa Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo y el director general del Instituto Guerrerense del Emprendedor, Jaime Nava Romero, entregaron etiquetas distintivas “Orgullo Guerrero” a 50 productos 100 por ciento guerrerenses con estándares de calidad que serán comercializados en aeropuertos, centros comerciales y tiendas de conveniencia, entre las cuales destacan: Grupo Manix, Chocolate Taxua, Sabrosur, Productos Abdon, Chilate Hacanti, Aka Rico, Cocoland, Mezcal Tecuan, Miel Acabeez y Tenexpa Coco Fresh.

Además, se hizo entrega de 20 nuevas marcas de mezcal guerrerense con una inversión de 3 millones de pesos, como parte del impulso y fomento a esta bebida artesanal espirituosa para ser competitivas en el mercado internacional.

Dentro de este programa, de manera inicial, más 80 tiendas de abarrotes serán remodeladas, con el objetivo de salvar las tiendas tradicionales y familiares y rescatar empleos, las cuales serán dotadas con tecnologías, con terminal de tarjetas, cafeteras y una imagen mercadológica integral, para ofrecer un servicio de calidad denominado “SúperGro”.

En el presidium, presentes, el alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena; el secretario de Fomento Económico, Abel Arredondo Aburto; el delegado de Economía, Álvaro Burgos Barrera; el rector de la Universidad Tecnológica del Norte, Ray mundo Luis Arrollo Delgado y las diputadas, María Luisa Vargas e Isabel Rodríguez.