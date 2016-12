Pediatrucos... y algó más

* IGUALA HISTÓRICA - DON CHIMINO - LA TOS

IGUALA HISTÓRICA.- Los igualtecos estamos orgullosos porque el nombre de nuestra ciudad de Iguala aparece en la IX estrofa de nuestro Himno Nacional donde dice: “Y de Iguala la enseña querida/ A su espada sangrienta enlazada/ De laurel inmortal coronada/ Formará de su fosa la Cruz”. Algunos dicen que Iguala es la única ciudad que se menciona en nuestro himno, pero, también aparece Zempoala (Veracruz) en la IV estrofa donde dice “El guerrero inmortal de Zempoala/ Te defiende la espada terrible/ Y sostiene su brazo Invencible/ Tu sagrado pendón tricolor”. Nuestro himno fue definido en 1953 durante el gobierno de Antonio de Padua María Severino López de Santa Anna y Pérez de Lebrón y cuando se menciona “el guerrero inmortal de Zempoala” es justamente haciendo alusión a este político y militar mexicano que fue Presidente de México y repitió el cargo en diez ocasiones. López de Santana, el mismo que cedió gran parte de nuestro territorio a los Estados Unidos, encontró un himno a su gusto. Sólo la ciudad de Iguala mencionada ahí, es realmente histórica, de importancia nacional, pues se hace apología a nuestro Lábaro Patrio que fue confeccionado en nuestra ciudad y no a un personaje con claroscuros históricos. Iguala de la Independencia, Cuna de la Bandera Nacional. Suena muy bonito y nos sentimos henchidos de honra por ser nuestro terruño aunque se haya manchado por los terribles y lamentables hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en que perdieron la vida seres inocentes y desaparecieron a 43 estudiantes de la normal Rural de Ayotzinapa. Estos días, nuestra ciudad, se ha visto invadida (literal) por policías y ejército. La razón o pretexto es combatir la delincuencia, es decir, policía (federal principalmente) y ejército mexicano patrullan las calles como si estuviéramos en guerra, pero, ¿qué no acaso ambas corporaciones tuvieron mucho que ver en esa ocasión? Ya sea por acción o por omisión tuvieron amplia responsabilidad en dichos hechos, lamentablemente, también históricos. Hubo participación de policías municipales, estatales y el crimen organizado, que al parecer, coludidos, enfurecieron porque los estudiantes habían tomado uno o dos autobuses que llevaban droga sin saberlo, así lo revela la periodista Anabel Hernández en su libro “La verdadera Noche de Iguala”. En San Miguel Totolapan, antier, se llevó a cabo el intercambio del ingeniero Isauro de Paz Duque, que había sido secuestrado, al parecer, por el apodado “El Tequilero”, dejando en libertad a la madre de éste que había sido retenida por un grupo de ciudadanos totolapenses, incluida la esposa del ingeniero, quien fue liberado y regresó con su familia debido a los buenos oficios del gobierno de nuestro estado. ¿Se vale ese tipo de negociación?. Pretendiendo resolver un problema, la presencia de gran número de policías federales en nuestra ciudad, ha generado otros más. Un ejemplo es el embotellamiento que producen la gran cantidad de unidades de transporte (camionetas principalmente) que estacionan en varias calles, incluso encima de las banquetas, el problema se hace mayor en las calles más estrechas como la calle Ignacio Maya y principalmente la calle Cristóbal Colón pues, los vehículos al transitar por ahí, tienen dificultad para su paso pues, varias unidades oficiales ocupan dichas calles que por las noches, y a veces en el día, sirven como estacionamiento. Los vecinos de dichas calles han tenido dificultad para meter sus autos a sus cocheras y, quienes habitualmente dejan estacionados sus autos frente a su casa, tienen que ir hasta a 2 cuadras de distancia a dejarlos pues “sus” lugares fueron ocupados. Seguramente no hay tanta alarma entre los policías federales pues se les ve relajados, sin estar alertas, incluso pareciera que vienen de vacaciones, su celular en mano es infaltable, al paso de las damas, no pierden atención y no les chiflan y no les dicen piropos porque ya sería el acabose. Iguala, no puede seguir siendo ocupada por policías federales, estatales, ni el ejército. Iguala debe regresar a su policía municipal que debe ser ocupada por verdaderos ciudadanos, probos, libres de corrupción, educados, que realmente protejan a la ciudadanía no que la extorsionen. Tener un policía municipal cercano debería ser motivo de tranquilidad y no de temor. Parece una utopía, pero si no soñamos o anhelamos algo bueno para nuestra ciudad, seguiremos hundidos en la apatía. No se puede tratar de resolver un problema creando otros.

DON CHIMINO.- Ya tiene unos diyitas que por las nochis me voy a dar de güeltas como tomayate al zócalo del centro de nuestra ciudá. El doptor me dijo que mis análises habían salido mal y que mi jodesterol (o algo así) lo traiba yo elevado. Que a mis cincuenta años ya era una necesidá hacer ejercicio, pero como a mi me da harta güeva (con perdón de Usté) andar corriendo como loco y menos meterme a un gipnasio, me dijo que tan siquiera me echara una güeltas al zócalo sea en la mañanita o en las nochis, cuando no haiga tantas gentes. Y eso mero ha tado haciendo, otvio no voy paso a pasito o a la de “gallo, gallina”, no pues, pero tampoco voy como estampida de vacas broncas, en veces voy paso veloz, en veces como que troto tantito y en veces voy al paso normal. No sé que han de decir las gentes que me ven, a la mejor han de pensar que toy turulato o han de querer que me vaya yo a caminar al que le mientan el “bulevar de las gordas y de los gordos” pero ya le zacateo desde que una vez me andaba cargando Pifas cuando atravesé el periféquiro pues una camioneta se pasó el alto y ya mero ni la contaba si no es porque reatcioné a tiempo y nomás sentí como me pasó cercas la güesuda. En el zócalo puede ir uno pajariando pa un lado y p´al otro, puede uno ir viendo cómo se ha trasformado ese zócalo que cuando tábamos pilcates de secundaria íbanos a mojarnos con el agua de la fuente que taba áhi y adivinar por qué la quitaron o, nos íbanos a echar una d´esas que les decíamos “preparados” que eran unas copotas de vigrio gondo con helados de agua de sabores con agua fresca del mismo sabor y, en las rokolas, nos poníamos a echarle monedas, a escoger y a oyir la música de aquellos ayeres. Los domingos era de ir a misa de 7 o cuando muy noche a la de las ocho y a luego, con las mejores galas de ca´quien, nos poníamos a dar güeltas o sentarnos en una banca a ver pasar a las gentes y, ¿por qué no?, a echarnos un taco de ojo con las chamaconas que andaban en bola echando relajo, con sus minifaldas, poniendo como loquitos a los pubertos que éramos. Ora que he andado áhi he mirado harta basura y no miro basureros o botes suficientes pa echar basura, por eso a luego a las gentes se les hace fácil tirarla o dejarla onde quera. Las casas y edificios que taban antes frente al zócalo, ya casi desparecieron. Enclusive, las gentes que contruyeron se agarraron lo que antes era el portal o pasillo, ora ya lo ocupan pa hacer negocio en la parte de abajo, tambor construyeron arriba del que era portal y ya se lo agarraron como de su propiedá. Sólo unas cuantas partes tienen agún todavía techo de teja como antes era, una onde hay una farmacia y otra, en la esquina de la calle Álvarez y el zócalo onde hay una papelería y una nievería, y si uno quiere atravesar la calle mero en esa esquina, tiene que andar uno a las vivas porque o pasan los coches de un lado o pasan los del otro lado pero, al que anda a pata, ni quien lo arriende a ver, los que mandan son los de los coches o los de las motos y uno tiene que andarse con cuidado pa que no lo vayan a atropellar. En algunas ciudades, primero pasan los que andan a pincel y a luego los coches, ójala y tan siquiera en el centro de nuestra ciudá juera obligatorio que los que ándemos a pincel pásemos primero al atravesar una calle y no los coches. Algo que nomás no me cuadra del zócalo, son unas como cajas grandes de metal con artísimos clables de luz y arriba de esas cajas, en un poste, hay un trasformador, todo eso mero enfrente de la entrada principal de la iglesia. Cuantísimo dinero le han metido quesque para arreglar el zócalo y el centro de la ciudá y no se les ocurrió que los clables y todas esas cajotas jueran supterránios que no se miraran como tendederos de vecindá y, ta bien que ca´quien quiera hacer su luchita pa ganarse una feria pero, el zócalo debe tar libre de tantos puestos, ya parece tianguis. En veces he mirado a uno que otro teporochito acostado en una banca echando la mona o en pleno cotorreo con otros que se turnan pa echarse un trago de su alipuz. Yo me recuerdo que los taramindos al ruedo del zócalo y por fuera de la iglesia de San Francisco que tan uno frente a la otra, se cargaban de hartísima fruta, ora, ya se miran los palos bien ralos, antes taban frondosos, pero eso sí, hay de ardillas como si jueran ratas. Que sí, que son atraptivas para los niños a para las gentes que les andan dando cacagüates, pero ya son un chingo (con perdón de usté) y se han vuelto una calamidá. Y bueno, anque me digan que me falta un tornillo o que toy lurias, yo seguiré iyendo a darme mis güeltas al zócalo, anque, en veces, llego medio mariado a mi cantón por tantas que doy.

LA TOS.- Cuando un niño tiene tos a muchos padres lo que más les interesa es que se le dé a su hijo algo para que ya no tosa, siendo que la tos, es un reflejo, un mecanismo de defensa, una necesidad que tiene el organismo para tratar de expulsar lo que a la vía respiratoria irrita. Un niño que tiene flemas, pegadas o sueltas y no tose, puede presentar una complicación. Una persona puede tener tos porque está enferma de la faringe (garganta), amígdalas, adenoides, laringe, tráquea, bronquios, pulmones, senos paranasales, una simple gripa, padecer alergia, asma o incluso tosferina en los niños. Cuando alguien tiene tos, se debe buscar la causa y no tratarse como un síntoma aislado usando calmantes, no, lo que se debe hacer es una adecuada exploración clínica y si es necesario, solicitar una radiografía o incluso una tomografía cuando exista la duda sobre la causa de dicha tos.