* La cuacuana

“El culto a la vida, si de verdad es profundo y total, es también culto a la muerte. Ambas son inseparables. Una civilización que niega a la muerte, acaba por negar a la vida”, dijo Octavio paz, como una forma de interpretar la nostalgia del mexicano por la muerte y, tal vez, también como una manera de reconocer que la muerte está con nosotros desde el nacimiento, desde el inicio de la vida.

Este tema, imprescindible en la literatura universal, lo abordo como concepto básico en mi nueva novela “Cuacuana”, aceptando que en varias regiones de México aún persiste el sistema de arreglar los asuntos por medio de los retos, de los desquites, las venganzas, y llegando, sin dudarlo, hasta la muerte.

Esta percepción del ser humano rencoroso, orgulloso y vengativo que se dio con mucha fuerza en el siglo pasado, de lo cual me tocó, ver, y vivir, como experiencia sin límite, satisfaciendo el morbo que, junto con el miedo, se alojó debajo de la piel y en la veredas de las emociones que nos mantuvieron con el alma en un hilo, sólo esperando el momento en que se escucharan los ayes de dolor por la pérdida de un ser querido, caído en el pleito de cantina o en la anchura de las calles.

Me tocó ver, en mi pueblo: El Tomatal, cómo se enfrentaron, a plena luz del día y en el mero centro de la comunidad, dos hombres, adultos, hechos y derechos, llevando entre sus manos el arma para cumplir una promesa, un juramento de venganza por perjuicios pasados.

Uno con un mache largo, el otro con una pistola escondida entre su ropa; el del machete, con la confianza de creerlo desarmado; el de la pistola, sorprendiendo a todos, principalmente al contrario, al extraerla de la parte trasera de su pantalón, para enfrentar el reto y tomar ventaja frente al del machete.

El resultado, obvio, sumando la muerte del que llevaba machete, a la larga lista de hombres, viejos y jóvenes, que habían probado la tierra seca y la dureza de las piedras con su cuerpo inerte al dejar este mundo.

Pero, por sobre estas crudas realidades, que poco a poco han ido dejando de ser parte de las decisiones pasionales e irracionales, sobreviven los mitos, las creencias que enturbian el cerebro y obstruyen la acción de la razón orientando nuestras emociones hacia lo desconocido, lo que no podemos afirmar, pero tampoco negar.

¿Hay vida después de la muerte? ¿Cómo es esa forma de vida que se supone, en otra dimensión?

Una creencia del siglo pasado, que sobrevive hasta nuestros días, hasta donde sé: en algunas regiones del estado de Morelos, pero también de Guerrero, es la de que existe un ave en forma de búho pequeño que, cuando canta, anuncia la muerte; es decir: si su graznido se escucha muy cerca de tu casa, probablemente alguien cercano a ti morirá muy pronto.

Este animal es conocido como “cacuana”, pero también como “cuacuana”. Para mi novela, adopté el de “cuacuana” como una manera de afianzar la leyenda de que, en su canto, pregunta: “¿cuál, cuál?”, suponiendo que anda en la búsqueda de nuevas víctimas.

Entonces, literaturizando el término, enfatizo en que este “tecolotito” representa a la muerte, como concepto, como una idea de la que nos asimos para entender que la muerte puede llegarnos en cualquier momento y las señales que la vida, y nuestro propio organismo, nos dan, deben servirnos para prepararnos y estar bien con todos para partir conscientes de que no dejamos nada pendiente.

Pero bueno, insisto: sólo es un pretexto para recrear mi visión del mundo, de la vida y de la muerte, en un ambiente de mitad del siglo pasado, cuando no teníamos energía eléctrica, ni calles pavimentadas, ni cines, ni celular, ni transporte constante; bueno, sí: los burros.

Una relación sentimental de dos chavos: él de diecisiete años y ella de dieciséis, es la esfera que envuelve un estilo de vida que está sólo en la plática de los mayores y en la nostalgia del amor que, amenazado por los que tienen miedo a ser felices, sobrevive “a pesar de todo”.

La muerte, de la mano de la vida, armoniza en una convivencia tal que no es posible pensar a una sin la otra y nos hacen esperar cualquier desenlace, por inesperado que parezca.

Al final, quizá, ninguno de nosotros desee oír cantar a la “cuacuana”; pero si ya la escuchamos “ai nos haiga” si no nos preparamos, “ai nos haiga”.