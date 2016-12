Punto de vista...

* Las posadas

Las posadas que se crearon por el fraile Agustino Diego Soria, durante el periodo del Papa Sixto V, quien llevaba a cabo nueve misas de aguinaldo en los días anteriores a la Navidad, se han convertido en una tradición. La tradición de hoy está arraigada, que todos en general recuerdan con ello el nacimiento del niño Jesús.

Estas fiestas recuerdan el peregrinaje de María y José desde su salida de Nazaret hasta Belén, para preparar el nacimiento de Jesús, ha sido adoptado por todos los sectores sociales y más los políticos, que hacen de este mes de diciembre verdaderas fiestas para ser vistos, proyectando su imagen.

La celebración ha cobrado cada día más auge, incluso, a muchos les da por pedir regalos, bonos navideños y muchas cosas más. La pasarela es muy frecuente en las instituciones del gobierno del estado y municipio y de eso pueden dar su testimonio los delegados de las colonias, que andan mendigando dichos apoyos.

Hasta ayer se les vio algunos delegados. Y uno que otro personaje. Los ediles se dicen saturados que no aguantan con las peticiones, y no sólo de la Navidad, sino hasta de las festividades de los Reyes Magos. Los representantes de todos los partidos se quejan, sin embargo, ceden al final porque se necesitan ambos. Los que no tienen interés políticos, simplemente suelen decir que se les acabo su recurso o ignoran dichas peticiones.

Lo que si queda claro, que de las festividades que nacieron para la enseñanza de la Santa Madre Iglesia Católica a los naturales, se han quedado para siempre. Que igual lo utilizan las organizaciones civiles, que los políticos, que igual realizan su cena de pavo, que torneos navideños no solo para convivir, sino para sumar adeptos.

En estas posadas se verán a muchos políticos y no políticos, y más porque se acerca la renovación de poderes. El 2017 va a ser crucial para muchos, incluso, hablan ya como entrarle a la redistritación. Se preparan para ello, y van sector por sector para que la suma de simpatías sea mayor en el momento de las decisiones cupulares.

Si el trabajo de unidad sigue así, como lo pregonan en los sectores políticos, van a tener buenos resultados. Si no es así, la inversión que hacen con los aguinaldos, regalos y demás cosas, solo les será un gasto infructuoso, por lo tanto deben capitalizar esa situación para obtener resultados positivos. En fin es un simple punto de vista.