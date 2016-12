Inseguridad

En nuestro país y en el estado de Guerrero de manera especial, según lo dictan las leyes, la sociedad está protegida en sus bienes y seguridad personal por los diferentes cuerpos policíacos establecidos para tal fin. Pero en los últimos quince años se percibe un deterioro en las fuerzas del orden a tal grado que las comunidades grandes y pequeñas del mapa guerrerense, han tenido que formar o crear grupos de autodefensa al margen de los policías oficiales da su ineficacia.

Allá por los años 60 del siglo pasado se formaron grupos en las comunidades, integrados por personas del mismo lugar, llamados defensas rurales, eran supervisados por el Ejército y periódicamente pasaban revista en las instalaciones militares más cercanas y así se procuraba seguridad a la población.

A medida que pasó el tiempo los gobiernos estatales y municipales relajaron esa relación y se desentendieron del fin primordial: la seguridad pública. Situación que propició el surgimiento de grupos delincuenciales que asolaron, sometieron y abusaron sobre todo en las comunidades rurales.

Los sucesivos gobiernos estatales de Guerrero publicaron con bombo y platillos la capacitación de las policías a fin de estar en condiciones de enfrentar a los delincuentes pero la realidad es que fueron omisos en ese rubro de la administración pública y los recursos destinados a ello no fueron aplicados debidamente.

Generalmente los funcionarios de una administración municipal, cuando asumen el cargo ignoran los mecanismos para obtener recursos destinados a las fuerzas de seguridad de los programas FORTAMUN y SUBSEMUN, donde se establece que se les deben dotar de botas, uniforme, chalecos anti balas y todo el equipo necesario. En la capital del estado, unos personajes que fueron altos funcionarios en gobiernos anteriores se asumen como gestores para recuperar los fondos aplicando el “moche” del tanto por ciento, circunstancia que evidentemente disminuye el monto con lo que se cubrirá la necesidad de equipar a los cuerpos policíacos.

Aunado a todo esto los delincuentes cuentan con equipo mejor y superior en cuanto a su efectividad para el enfrentamiento. Recientemente se dio a conocer el hecho de que un helicóptero de las fuerzas federales fue derribado con un misil tierra-aire, lo que demuestra la superioridad del equipo bélico de los delincuentes, mismo que es adquirido en el mercado negro o en ciudades de Estados Unidos donde está permitido la venta de todo tipo de armamento.

Una vez que los gobiernos estatales no asumieron su obligación, la seguridad en las calles y domicilios de los guerrerenses se les fue de las manos y ahora plañideramente reclaman la ayuda y colaboración del gobierno federal a través del Ejército y la Marina como si esa fuera la función que deben desempeñar las fuerzas armadas del país.

Dentro del marco de total corrupción y absoluta impunidad que se vive en todo el país, un panorama totalmente negro se avisora para el gobierno de Enrique Peña que no atina a salir de su laberinto mientras la población sigue siendo rehén de los delincuentes organizados o no.