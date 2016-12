Quieren su navidad

Cañeros “B” vs. Internacional, partido que promete emociones

Iguala, Gro., Diciembre 17.- Partido que promete emociones y algo más es el que escenificarán las escuadras de Cañeros “B” y el Internacional en el marco de la fecha 19 de la categoría Infantil “A”; para este nuevo episodio ambos llegan en segundo y tercero de la clasificación, en caso de alguna caída significará rezagarse hasta el quinto lugar, ya que sus escoltas vienen pisando fuerte y en esta jornada se miden a escuadras que no han logrado despuntar en el certamen.

El conjunto del Internacional hasta el momento suma 43 puntos producto de 14 victorias, un empate y tres derrotas, en su goleo tiene 95 a favor y 23 en contra; en lo que respecta a los “leones”, se encuentran con 14 victorias, no conocen el empate y tienen 3 derrotas, cuentan con la mejor ofensiva al acumular 107 goles a favor y también tienen la mejor defensa con tan sólo 6 en contra.

Estos números le ponen sabor a un cotejo que tendrá al filo de la butaca al respetable que se dé cite esta mañana en la cancha 2 de la UDI en punto de las 10:00 horas.

En el resto de la jornada, Tamarindos “A” buscará aumenta su ventaja en la cima cuando se enfrente a León Sport; al Deportivo Naranjo le toca verse las caras con León Iguala; Real Sociedad tendrá una misión complicada ante López Mateos.

Por su parte, Municipal se medirá a un Campo Agrícola que no quiere sorpresas, sobre todo que se juega mucho en la recta final del torneo; Cesvi Universidad quiere regresar a zona de clasificación y para esto deberá derrotar al Reforma; San Nicolás FC medirá fuerzas ante Unión Iguala “A”; Jaguares de la Loma le toca jugar con Furia Iguala y Real Jaguares va ante Tuzos Iguala.