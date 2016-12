Cerrar filas ante violencia, pide Astudillo a población

El gobernador Héctor Astudillo, convocó a los guerrerenses a ser promotores de la paz, para afrontar la crisis de inseguridad en la entidad

Chilpancingo, Gro., Dic. 16.- El gobernador Héctor Astudillo Flores advirtió que Guerrero ya no aguanta más problemas, por lo que pidió “cerrar filas” ante el clima de violencia e inseguridad y convocó a los ciudadanos de la entidad a ser “promotores de la paz”.

Al asistir al tercer informe de labores de Adolfo Calderón Nava, secretario general del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), el mandatario estatal comentó que el gobernador no tiene derecho a distraerse y que debe estar bien concentrado en los problemas que todos los días surgen en el estado.

Mencionó que en la crisis de violencia que se está presentando, “lo más importante es que la gente involucrada mantenga la vida, eso es lo importante. Para el gobernador no es un asunto de que se actúe con la fuerza solamente; debe ser claro, oportuno, preciso y sensible para cuidar el patrimonio e integridad física de los guerrerenses”.

Esto, en relación al reciente caso asuscitado en San Miguel Totolapan, en la región de Tierra Caliente.

“Por eso hago un llamado a ustedes que están en diversos municipios, a que se muevan y que platiquen con mucha gente; seamos todos promotores de la paz”, pidió.

“Es necesario que cada ciudadano hable de la paz y del respeto a los demás, porque hoy más que nunca necesitamos cerrar filas en torno al supremo interés de proteger la integridad física de los guerrerenses y también de su patrimonio”, sostuvo.